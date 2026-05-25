Moeten we dit willen: “Leden Hamasvloot krijgen pak slaag van de Baskische politie”

Een reactie op een artikel van mede-redacteur Pyt:

Nu vind ik dat geblokkeer van allerlei faciliteiten gigantisch irritant. Snelwegen, spoorwegen, vliegvelden. Ik denk dat die activisten zich eens heel snel moeten gaan realiseren dat dat werkelijk geen enkele sympathie bij de bevolking opwekt.

Moet de politie er dan maar op meppen? In sommige gevallen: ja. Zoals met de blokkeerfriezen of de boerentractorfacsisten. Maar dàn doen ze dat niet, want de politie bestaat in het algemeen niet uit links-georiënteerde types, nietwaar? Dan volstaat een schouderklopje en verliep de actie “in een gemoedelijke sfeer”. De gemoedelijke sfeer van een gemiddelde hagespraak, ja.

Dus ja, die lol over teruggekeerde Gaza-activisten die door de Spaanse politie in Bilbao in elkaar gemept werden begrijp ik niet helemaal. Dat deel van Spanje, Baskenland, heeft sowieso een gewelddadige geschiedenis, nog afgezien van de fascistische geschiedenis van Spanje als geheel.

Je kunt dat soort dingen ook onder controle brengen zonder heel grof geweld, zonder mensen die al op de grond liggen nog eens stevig met de wapenknuppel te behandelen, immers. Israel moest erom lachen ja, want dat is hun dagelijkse praktijk en ze zijn er trots op. Laten we vooral achter Israel blijven staan.

Hamas is hetzelfde soort tuig, natuurlijk. Hun aanval was volstrekt kwaadaardig en ging helemaal niets goeds voor de bevolking van Gaza teweeg brengen. Ze schuilen lafhartig onder de burgerbevolking, dat is waar. Maar moeten we een gehele bevolking daarvoor straffen? Dat waren de argumenten voor My Lai in Vietnam, en Ragawede in Nederlands-Indië. Politiek lag dat anders, maar militair-tactisch en ethisch hetzelfde.

En dat is waar deze acties tegen gericht zijn: de meedogenloze vernietiging van de samenleving in Gaza. Ik ga niet de discussie aan of dat genocide is of niet, maar het is fout, heel erg fout.

(Foto: Door Palestinian News & Information Agency (Wafa) in contract with APAimages, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138775621)