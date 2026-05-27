Van Den Haag naar Bakoe: De opvallende Nederlandse deelname aan WUF13

– door Khatira Lazade –

In mei 2026 veranderde Bakoe opnieuw in een van de belangrijkste internationale ontmoetingsplaatsen. Na COP29 was de Azerbeidzjaanse hoofdstad deze keer gaststad van het World Urban Forum — WUF13, een van de grootste platforms van de Verenigde Naties op het gebied van urbanisatie en stedelijke ontwikkeling.

Gedurende enkele dagen kwamen burgemeesters, politici, stedenbouwkundigen en vertegenwoordigers van internationale organisaties samen in Bakoe. Het centrale thema van het forum was een van de meest gevoelige vraagstukken van deze tijd: de toekomst van steden.

WUF wordt al lang niet meer gezien als enkel een architectuur- of stedenbouwkundig evenement. Tegenwoordig gaan de discussies vooral over klimaatbeleid, woningcrisis, urbanisatie, sociale ongelijkheid en de veranderende rol van steden. Met andere woorden: een forum over steden krijgt steeds meer politieke betekenis.

Juist daarom trok de Nederlandse delegatie in Bakoe bijzondere aandacht.

Waarom hechtte Den Haag zoveel belang aan Bakoe?

Nederland was met een grote delegatie aanwezig op het forum, onder leiding van de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen. Alleen al dat detail liet zien hoeveel belang Nederland aan WUF13 hechtte.

Jan van Zanen geldt in Europa als een van de bekende gezichten van stadsdiplomatie. Hij stond jarenlang aan het hoofd van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, werkte binnen internationale stedennetwerken en probeert Den Haag niet alleen als bestuurlijk centrum, maar ook als internationale diplomatiestad te positioneren.

Ook in Bakoe vielen zijn boodschappen op.

Tijdens zijn toespraken benadrukte Van Zanen dat steden niet langer slechts uitvoerders zijn van nationaal beleid. Volgens hem dragen steden de grootste verantwoordelijkheid bij vraagstukken zoals klimaatverandering, sociale fragmentatie en de woningcrisis.

Hij noemde huisvesting een fundamenteel mensenrecht en stelde dat steden zich in de frontlinie van mondiale uitdagingen bevinden.

Deze visie weerspiegelt een bredere politieke ontwikkeling die de afgelopen jaren in Europa zichtbaar is geworden. Grote steden worden steeds vaker niet alleen als bestuurlijke centra gezien, maar ook als actieve spelers binnen internationale politiek, economische samenwerking en klimaatbeleid. Den Haag behoort nadrukkelijk tot die groep steden, en Jan van Zanen geldt als een van de politici die deze benadering actief uitdraagt.

Een nieuwe imagofase voor Bakoe

Voor Azerbeidzjan had WUF13 eveneens een bijzondere betekenis.

Bakoe probeert zich de laatste jaren niet alleen te profileren als energie- en geopolitiek centrum, maar ook als internationale evenementenstad. WUF13 vormde een logisch vervolg op die strategie.

Het forum liet zien dat Bakoe zich ook wil positioneren als platform voor discussies over stedelijke ontwikkeling, duurzame steden en internationale samenwerking tussen steden.

De aanwezigheid van figuren als Jan van Zanen gaf het evenement bovendien extra politieke legitimiteit.

Nederlandse stedelijke diplomatie

Nederland presenteert zich al jaren internationaal als voorbeeld op het gebied van stedelijk bestuur. Waterbeheer, klimaatadaptatie, compacte stedelijke ontwikkeling en sociale huisvesting behoren tot de meest herkenbare Nederlandse expertisegebieden.

In Bakoe was duidelijk merkbaar dat de Nederlandse delegatie niet alleen aanwezig was om deel te nemen aan het forum, maar ook om de Nederlandse visie op stedelijk bestuur zichtbaar te maken.

Dat weerspiegelt een bredere ontwikkeling binnen Europa, waar steden steeds vaker een zelfstandige rol spelen binnen internationale relaties.

De lijn Den Haag–Bakoe

Een van de opvallende elementen van het forum was de zichtbare toenadering tussen Den Haag en Bakoe.

In interviews met Azerbeidzjaanse media sprak Van Zanen positief over het forum in Bakoe en over de mogelijkheden voor samenwerking tussen beide landen.

Die uitspraken klonken minder als klassieke diplomatieke formaliteiten en meer als een boodschap van samenwerking tussen steden.

Want in de internationale politiek van vandaag spelen niet alleen staten een zichtbare rol, maar ook steden. WUF13 in Bakoe maakte dat opnieuw duidelijk.

– Uitgelichte afbeelding door auteur