Spektakel lokt spektakel uit

Of hij Friauls van huis uit was zou ik niet weten, maar zijn eerste poëtische uitingen waren in ieder geval in die taal. Etnische minderheid. Verder was hij communist in de geest van Gramsci, en homoseksueel. Hoeveel zieligheidsvinkjes hij daarmee verzamelt, geen idee, maar ik zou Pasolini alleen zielig noemen omdat hij vermoord is onder duistere omstandigheden.

Maar de vinkjes worden schielijk weggewerkt als ik een uitspraak parafraseer. Als studenten en politie op straat in gevecht zijn weet ik wel wie de arbeidersklasse is.

Niet leuk en zielig, maar dan, bij het huidige spektakellinks speelt hete begrip “arbeidersklasse” geen enkele rol meer.

Blijkbaar is het niet de bedoeling een spektakelvloot van kleine bootjes met bestemming Gazastrook. Met broodnodige hulpgoederen voor de anderhalf miljoen bewoners van de Gazastrook. Daar zijn we eigenlijk al om de serieusheid van de actie te beoordelen. Dat het spektakel zou uitlopen op een hardhandig uitgevoerd verbod door de Israëlische marine kan niet onbekend zijn geweest aan de opvarenden. Waar ze ook geënterd zijn, bij Kreta, Cyprus of voor de kust van Gaza,het was te verwachten. De White Saviours kregen de te verwachten slachtofferrol en leidden zo vakbekwaam de aandacht af van degenen om wie het naar hun zeggen moest gaan. De Israëlische marine heeft vastgesteld dat er geen “hulpgoederen” voor de uitgehongerde inwoners van Gaza aan boord waren. Helpt gij mijn geloof hierin.

Een spektakelactie, uitgevoerd door lui die blijkbaar vrijgesteld en dus rijk genoeg waren om tijd door te brengen op de Middellandse Zee in de wetenschap dat ze hun bestemming niet zouden bereiken.

En na een korte detentie in Israël worden de heldhaftige zeevarenden per vliegtuig uitgezet – een aantal van hen naar Bilbo (dat is geen tikfout, zo heet het in het Baskisch). Geheel in de geest van Extinction Rebellion – wat is die club afgezakt, of moet ik het net als in het geval van Thunberg zeggen: door de mand gevallen? enfin: – in die geest dachten de actievoerders nog even de uitgang van de luchthaven van Bilbo te blokkeren voor de Goede Zaak waar de passagiers ook echt op zitten te wachten. Een agent geeft iemand in een rolstoel doortocht en dan begint een van onze strijders te duwen tegen een smeris. Dat moet je nooit en nergens doen.

Ja, dat de luchthavenpolitie door het dolle heen ging meppen op de flotillalui was te verwachten. Geen idee wat de Bask in het gezelschap gezegd heeft na de por, of ervoor.

Stem ik in met het optreden van de Baskische politie? Nou nee. Het gaat er om dat de matcharevolutionairen hadden kunnen voorzien dat hun actie een tegenreactie zou uitlokken, maar een concrete analyse van de concrete situatie kun je ook eigenlijk niet verwachten van de spektakelactievoerders.

In andere tijden zamelde de Israëlische militair Abie Nathan geld in voor hulp aan de uitgehongerde Biafranen (“A quick kill” wilde Westminster, maar het duurde toch jaren). Namens het joodse volk kon hij tot zes keer toe hulpgoederen/voedsel aanvoeren per vliegtuigje in de nacht.

Biafra was een genocidale oorlog. Ik zeg het maar even: Abie Nathan is een held en dat blijft hij voor mij, dood of levend. Mijn mening over de flotillavaarders spreek ik dan maar niet uit.

– Uitgelichte afbeelding: Door Onbekend – http://www.artribune.com/wp-content/uploads/2014/09/pier-paolo-pasolini.jpg, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44806979