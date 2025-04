FBI-directeur Kash Patel laat rechter te Wisconsin arresteren

Rechter Hannah Dugan te Milwaukee, Wisconsin, is gearresteerd door de FBI omdat ze naar verluidt ICE-agenten (degenen die illegale immigranten moeten opsporen) misleid had, waardoor een illegale immigrant, de Mexicaan Eduardo Flores-Ruiz die voor Dugan terecht stond wegens huiselijk geweld, aan hen dreigde te ontsnappen.

ICE heeft er een gewoonte van gemaakt illegale immigranten die zij op het oog hebben op te pakken bij rechtszaken waar ze bij op moeten komen dagen. Rechter Dugan was hier niet van gediend en sprak de ICE-agenten hierop aan, waarna ze met Flores-Ruiz de rechtszaal verliet naar een niet-publiekelijk toegankelijke ruimte. Uiteindelijk wisten de ICE-agenten Flores-Ruiz alsnog te pakken te krijgen.

Kash Patel, directeur van de FBI, “had het idee” dat rechter Dugan met opzet getracht had Flores-Ruiz te laten ontsnappen en liet haar arresteren.

Voormalig US Attorney Glenn Kirschner zegt hier dat Kash Patel maar beter een hele stapel ernstigere verdenkeningen te berde kan brengen dan slechts “een idee te hebben” en hopelijk ook een arrestatiebevel kan tonen als hij zover durft te gaan een federale rechter te arresteren. Klinkt heel zinnig, maar wie houdt Patel tegen?

Je kunt je niet aan de indruk onttrekken dat het hier een poging tot intimidatie van de rechterlijke macht betreft. Immers, de rechterlijke macht is de enige die nog weerstand biedt aan het Trumpregime, dat al vele tientallen rechtszaken verloren heeft dan wel zijn plannen door rechtbanken geblokkeerd zag worden. Zelfs het Supreme Court begint enige voorzichtige weerstand te bieden, zoals in de zaak van Kilmar Abrego-Garcia, de El Salvadoraan die naar de Cecotgevangenis te El Salvador werd gedeporteerd, als volledig rechtmatige inzittende van de Verenigde Staten.

Op de een of andere manier zijn het altijd de Republikeinen die allerlei middelen voorhanden lijken te hebben die volslagen ondenkbaar schijnen als de Democraten aan de macht zijn. Dan kunnen rechters als Clarence Thomas of Aileen Cannon slechts aangepakt worden via een impeachment, wat een volslagen papieren tijger is geworden in de gepolariseerde politieke omgeving die er in de Verenigde Staten heerst, in plaats van ze domweg te arresteren. En zelfs als ze niet aan de macht zijn vinden ze nog allerlei oneigenlijke middelen om een Democratische regering te blokkeren. Wordt het niet eens tijd dat de Democraten naar volledige politieke oorlogsmodus overschakelen?

En heeft u wel eens gehoord van rechters die gearresteerd werden? Ik in elk geval niet, het moet een hoogst uitzonderlijke gebeurtenis zijn. Ik weet wel van in elk geval één rechter die gearresteerd had moeten worden, en dat is opperrechter Clarence Thomas, vanwege zijn verregaande corruptie. Maar volgens Pam Blondi “is no one above the law”. Uhuh. Behalve willekeurig welke Republikeinse fascist dan ook, en in het bijzonder die ene die momenteel het Witte Huis voor de tweede keer bezoedelt, met dank aan het Supreme Court. Het is hoe dan ook weer een significante stap verder in de richting van autocratie.

(Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash)