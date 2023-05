Farmers Defence Farce en de vlag

De Boeren Verdedigings Kracht – die egocentrische miljonairsfarce die niet eens Nederlands wil gebruiken – wil de omgekeerde vlaggen niet recht hangen voor 4 of 5 mei. Veel andere boeren intussen wel. Maar mijn advies aan de Fuckers Defamation Farce: negeer gerust de nabestaanden! Hier wat vraagjes aan de schaamteloze FDF.

Leugenaars? Zeker: de meeste boeren zijn helemaal niet zielig, maar miljonairs met bedrijven die gemiddeld zo’n 2 miljoen euro waard zijn.

Bedriegers? Absoluut: duizenden veehouders hebben met de mestboekhouding gerotzooid. Voor dat bedrag had je het gros van de toeslagenouders al ruim kunnen helpen.

Uitzuigers? Inderdaad: in de jaren ’60-’70 gebruikten zij schaamteloos de subsidies van de EEG om ons op te zadelen met enorme bergen melkpoeder en de boterberg. En nog: 20% van het inkomen van melkveehouders bestaat uit subsidies.

Ophitsers? Jawel! Ze willen de omgekeerde vlaggen niet terugdraaien – ook niet op 4 en 5 mei. Want ze zouden in zulke crisissen zitten…

Ik citeer maar even Michael van Praag, die met zijn Joodse achtergrond iets weet van vervolging en crisis, bij Op1 gisteren:

“Hang ze recht. Mijn vader heeft drie jaar ondergedoken gezeten op de Overtoom (…). Toen hij ging onderduiken was het enige wat hij bij zich had een paar kostuums en de Nederlandse vlag. En die Nederlandse vlag heeft hem geholpen (…). Wat een nog veel grotere nood is dat zijn mijn grootouders die in Auschwitz naar de gaskamer zijn geleid. (…) Dat is doodsnood. Respecteer dat! (…) En dankzij hen [de soldaten in de oorlog] kan de FDF protesteren wat ze willen (…) En als je het dan niet kan opbrengen om gedurende de dodenherdenking die vlag even normaal te hangen, dan verdien je geen sympathie voor je actie en dan verdien je als persoon helemaal geen sympathie meer. (…) Dus die mevrouw die dat zei heeft nog één dag om zich te bedenken.(…) Je gooit je eigen glazen in.”

Die mevrouw is Sieta van Keimpema, één van de miljonairs die zichzelf zo zielig vindt. De FDF werkt of werkte samen met de PVV, FvD, Viruswaarheid en Willem Engel. Ik wou haar even vragen hoeveel haar bedrijf in Nes bij Akkrum nu waard is, maar ze nam niet op. Maar ik schat… 2 miljoen.

Overigens heeft ‘onze’ vlag ook gewapperd op de slavenschepen, op de slavenforten, in heel Nederlands-Indië, bij het Nederlands concentratiekamp in Nieuw-Guinea, op de Kaap de Goede Hoop, in Suriname en de rest. Maar op 4 en 5 mei leef ik er maar mee. En kijk nou toch eens: Caroline vdP wil ook rechte vlaggen, net als Agractie.

