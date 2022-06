De dagelijkse treiterdemo’s van de miljonair-farmers, hun EU-zakgeld en de verdwenen hooibergen

Ook vandaag weer… De EU verstrekt de ‘farmers’ al jaren wat extra zakgeld, het is immers zóóóó triest allemaal… namelijk voor de Nederlandse boeren € 835 miljoen in 2018 – en de jaren daarna ruwweg hetzelfde. De EU geeft éénderde van al zijn/haar geld aan de landbouwers en veetelers, natúúrlijk vanwege hun steeds grotere verdriet. Zij rouwen vooral om de plotseling verdwenen hooibergen…. Waar zijn die toch gebleven? Zomaar weg… Jammer hè?

Hoe zielig de farmers zijn blijkt nu ook weer uit de verkoopcijfers van trekkers uit 2021. Die stegen toen met ruim 9% tot ruim 3.500 stuks… En één trekker kost volgens de boerenbladen gemiddeld een ton.

Dus hebben de van verdriet krimpende boeren nog ruim € 300 miljoen uitgegeven aan hun favoriete hooivork-annex-demomiddel-op-wielen. Ik vind het zo treurig voor ze… Maar gelukkig zijn er dus genoeg nieuwe terreurtrekkers voor de treiterdemo’s – gemiddeld met 120 pk. en niet 400 zoals ik gisteren schreef. Ook dat nog… sorry, farmers! Zakdoek?

Het ministerie van Landbouw blijkt 3300 medewerkers te hebben, voor 50.000 boerenbedrijven. Maar het ministerie voor Volkshuisvesting was een decennium lang opgeheven…ondanks 2 miljoen huizenzoekers.

Het CBS meldt dat het aantal bedrijven overigens in 1950 nog ruim 400.000 was. Een doorsnee rundveehouder had in 2016 bijna 160 runderen, in 1950 nog maar 13 – en die kocht NUL kilo geïmporteerd veevoer, maar had een hooiberg van eigen hooi van eigen land. Hoor ik daar bij een FDF-lid vragen: ‘Wat is een hooiberg…?’ Ja jongen, bel me gerust… In 2000 telden we nog 44 bedrijven met 250 of meer koeien, in 2016 was dat gegroeid naar 511… en de rest.

O ja: óók heel zielig is veevoederbedrijf Trouw Nutrition uit Putten en elders, ‘wereldleider in diervoeding’. Heeft 8.000 mensen wereldwijd in dienst. En die sturen onze boeren steeds maar weer mais uit de VS en soja uit de Amazone. Het is onderdeel van Nutreco, met 12.000 mensen, Nederlands hoofdkantoor in Amersfoort. Goed hè, dat ze met megaschepen met dieselmotoren, met luisterrijk lange treinen en vele vrachtwagens dat allemaal naar de boer brengen… tranen springen steeds weer in mijn ogen.

