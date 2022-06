Terreurboeren: allemaal keiharde miljonairs

Elke boer in Nederland is miljonair. MILJONAIR. Ook de zo in het nauw gedreven Farmers van de Defence Force…

Zoals bekend vechten miljonairs graag extra hard voor hun voortbestaan. Want zo’n bedrag weegt héééél zwaar op je geweten!

Het gemiddelde boerenbedrijf beslaat 40 tot 60 hectare. Eén hectare kost momenteel ongeveer € 70.000, dus alleen al zo’n lappie brengt dan gemiddeld € 3,5 miljoen op – and rising. Miljoen! Geloof mij gerust niet, geloof de universiteit van Wageningen.

In 1980 hadden we nog 5,2 miljoen runderen, melk- en vleeskoeien en kalveren. In 2020 daalde dat tot ruim 2,5 miljoen. Het kán dus wel! Gewoon effe doorkauwen!

Een rund kost momenteel rond € 2.000. Dus een gemiddelde boer met 50 koeien schrijft in zijn boeken € 100.000 aan vee, plus zijn grond van ruim € 3 miljoen.

Nog een paar cijfers voor het bierviltje dan: stallen kosten naar schatting € 200.000, idem de machinerie. Dat samen opgeteld met het vee: € 500.000. Totale waarde van een gemiddeld melkveebedrijf: tegen de € 4 miljoen. Echt zielig…

Dan de knorren…

Behalve koeien hebben we hier ook nog ongeveer drie keer zoveel varkens: ruim 11 miljoen. Nederland is ook de grootste exporteur van vlees van de EU. Echt waar? Dah-kah-toh-nie? Wel wis en waarachtig: het dichtstbevolkte land van de EU exporteert 3,6 miljard kilo vlees dat ruim 10 miljard opbrengt. Dus iets van € 3 de kilo.

Er lopen hier ook nog 100 miljoen kippen. HONDERD. MILJOEN. Plus 850.000 schapen en 500.000 geiten. En nog wat eenden, konijnen, honden en katten, cavia’s, parkieten en goudvissen. Nertsen zijn helaas oppperdepop.

Kortom: een enorme berg schijt en stront, compleet met ammoniak en stikstof.

Geef mij dan maar de luchtvaart. Die zetten ‘s-ochtends geen jumbo’s op de A1.

Kuch. Rochel. Hoest.

