Engelse klimaatactivisten veroordeeld tot langdurige gevangenisstraffen

Twee Britse klimaatactivisten van Just Stop Oil zijn tot langdurige gevangenisstraffen veroordeeld omdat ze de politie dwongen een brug tijdelijk af te sluiten.

Morgan Trowland, 40, en Marcus Decker, 34, werden veroordeeld to respectievelijk 3 jaar en 2 jaar plus 7 maanden gevangenisstraf. De jury bevond beide verdachten schuldig aan het veroorzaken van openbare overlast (public nuisance). De rechter zei de actie streng te hebben bestraft omdat hij hoopt copycats af te schrikken.

De twee activisten klommen in een brug die de M25 in Essex verbindt met de M25 in Kent. Het verkeer moest bijna anderhalve dag stilgelegd worden, wat leidde tot een enorme verkeersopstopping.

De rechter beschuldigde de verdachten ervan met hun actie bewust een enorme chaos te hebben veroorzaakt. Aan de wensen van andere mensen zouden de twee zich niks gelegen laten hebben: “In short, to hell with everyone else.”

In GB is de wetgeving de afgelopen tijd flink aangescherpt, voor het lam leggen van de infrastructuur kun je tegenwoordig voor maanden – en blijkbaar zelfs jaren – de bak indraaien. Voor Extinction Rebellion was dat eind vorig jaar aanleiding voorlopig te stoppen met het blokkeren van wegen en vliegvelden. Just Stop Oil is echter aanmerkelijk radicaler dan XR. Onmiddellijk na de uitspraak van de rechtbank kondigde de organisatie aan volgende week het verkeer rond Londen te zullen ontregelen: “Just Stop Oil will not be deterred by these draconian sentences. Where they imprison one of us, 10 more will take their place. When they imprison 10 of us, 100 will stand to take their place.”

