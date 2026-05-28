Justitie Verenigde Staten onderzoekt E. Jean Carroll voor meineed

Dus je werd in een civiele zaak verslagen en als je dan president bent laat je het Openbaar Ministerie je tegenstander uit die zaak strafrechtelijk vervolgen. Dergelijke lafbekkerige streken kunnen maar door één persoon uitgehaald worden en dat is uiteraard Donald Trump. Diens Ministerie van Justitie heeft besloten E. Jean Carroll te onderzoeken wegens meineed, die ze gepleegd zou hebben in een van haar civiele zaken tegen Trump. Het valt volledig in het patroon van Donald Trumps levenslange gedrag: je (financiële) overmacht op oneigenlijke manier proberen te gebruiken tegen veel zwakkere partijen. Wanneer gaat hij daar eens de rekening voor betalen? Gaat hij ooit de rekening betalen? De man betaalt immers zelden rekeningen, zoals bekend.

Het gaat om een antwoord dat ze gaf op de vraag of ze ook door derde partijen financieel ondersteund werd in die zaak, waarop ze “nee” antwoordde. Later bleek echter dat ze wel enige steun ontvangen had van een zekere Reid Hoffman.

“Prosecutors’ theory hinges on a 2022 deposition statement by Carroll, 82, that she received no outside funding for her lawsuit, though it was later revealed that billionaire Reid Hoffman had paid some legal fees and expenses. In a 2022 videotaped deposition, Carroll told then-Trump attorney Alina Habba that no one else was paying for her legal fees. But two weeks before the trial Carroll’s attorneys informed the judge and Trump’s lawyers that they secured funding from Hoffman’s nonprofit. When the trial began two weeks later Judge Lewis Kaplan said he saw no issue with Carroll’s credibility and blocked the lawyers from asking about Hoffman’s funding.” (CNN)

Blijkbaar werd deze kwestie destijds niet als een probleem gezien door de rechter, maar in de huidige Verenigde Staten kan zoiets zomaar 180 graden de andere kant op draaien als je een rechter treft die aan Trumps kant staat. Waarnemend Attorney General Todd Blanche heeft zich dan tenminste wel verschoond van de zaak omdat hij destijds (en nu in feite nog steeds) als persoonlijk advocaat van Donald Trump optrad.

Men suggereerde op Bluesky al dat E. Jean Carroll nu wellicht ook in aanmerking kan komen voor een uitkering uit het door Trump op te richten fonds voor diegenen die zich door de overheid onrechtmatig vervolgd voelen (lees: die misdaden voor Trump gepleegd hebben).

