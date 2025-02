Eisenhower, en Rutto als Trumps loopdwerg

Mijn vader werkte in 1957 aan de Amerikaanse Polaris-raket, de eerste raketten met ‘kleine’ atoombommen, die je uit onderzeeërs kon lanceren – wat overigens voor zover bekend nooit gebeurd is. Elke onderzeeër had er 16, en ze kwamen rond 1960 in de eerste lichting van 44 van die onderzeeërs. Maal 16 is dat dan ehhh… 704!

Eigenlijk gaat dit over de reusachtige Navobaas Rutto-de-grutto en zijn interview vandaag aan Buitenhof. Hij verdient echter bij als Trumps loopdwerg. Maar dat weet hij zelf niet, dus niet verder vertellen…

Het bijbelse ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen…‘ gaat hier weer helemaal op – hoop ik… Maar daarover zo.

Mijn vader kwam dan in Californië niet ’s avonds thuis van de Lockheedfabriek, daar in Silicon Valley waar wij toen woonden, met opmerkingen aan tafel als ‘Ik heb weer zo lekker aan die geheime atoomraketbesturingszender gewerkt… moet je nou toch weer eens horen!’

Dat was niet de bedoeling. Ik weet ook niet meer wanneer ik voor het eerst doorkreeg dat hij daaraan gewerkt had – dat zal jaren later geweest zijn. Ik stemde in ieder geval al vanaf mijn 21ste, terug in Nederland, PSP. Maar dat wist mijn vader weer niet, want hij woonde toen in Londen. Hij was daar NATO-kwaliteitscontroleur.

In 1957 was generaal en grote oorlogsoverwinnaar Dwight David Eisenhower – ‘Ike’- president van de USA (van 1953 tot 1961, toen kwam Kennedy). Ike had namelijk de nazi’s verslagen – hoewel eigenlijk Stalin dat had gedaan, maar dat geloofden wij toen niet.

(Jaja, zeker: Stalin. En wel bij Stalingrad en Koersk in 1943, Leningrad 1944 en Berlijn 1945. Dat kostte de Sovjets miljoenen meer doden dan de Geallieerden bij D-Day en daarna. En daardoor, dankzij Stalin en de dooie Russen, kunnen wij in vrijheid leven… maar dat terzijde.)

Echter, let op! Ike bekeerde zich. Van wat? Hoezo? Zijn moeder was Jehova – bedoel je dat??? Neeneenee.

Zoiets moois zie je niet vaak: Ike kreeg door dat er iets mis ging als je steeds maar meer wapens bestelde, en een gigantische wapenindustrie liet groeien en bloeien. Zo wijdde ex-generaal Ike zijn beroemde afscheidsspeech als president in 1961 opeens aan de wapenwedloop, een speech die ook door zijn prachtige timing misschien wel in de wereldwijde top drie hoort: The Military-industrial Complex.

Oftewel: de gouden driehoek van de militairen, politici en bedrijven. Lees: eredivisie LOBBYEN! De militairen bewerkten de politici om meer wapens te kunnen bestellen, met steun van de fabrikanten, en de politici konden dan bogen op nieuwe fabrieken en werkgelegenheid. Bingo! Win-win-win!

De ellende met bewapening is, dat het alleen maar geld kost en je helemaal niks, nul, nada aan die wapens hebt – tenzij er echt oorlog van komt. Terwijl je dat nou juist eigenlijk niet wilt… De hele economie staat sterk onder druk, de inflatie stijgt, alle prijzen wurmen zich omhoog, de lonen etc etc etc.

Niemand had het destijds over democratische controle, of oplopende schulden van de overheid. De Russen kwamen er immers aan! Dat was ook zo, als je alleen al kijkt naar de Sovjet-invasie van Hongarije in november 1956 of hun steeds wurgender greep op de DDR, met de muur in 1961 als gevolg.

Hongarije was mede de aanleiding voor ons als gezin om te verkassen (noem het vluchten, of emigreren – naar believen) naar de verste rand van de westelijke wereld, Californië. Mijn vader had als verzetsman al drie jaar in nazikampen meegemaakt namelijk. Hij vond het in Cal prachtig und Nazifrei en kreeg er alle kansen qua promotie en studie.

Goed! Nu Rutto!

Rutto denkt alleen aan zichzelf, als loopdwerg van Trump, aan zijn mooie nieuwe baantje, dat de ideale volgende stap was na het vernachelen van Nederland. We danken aan hem, de veroordeelde crimineel,

een enorm en onafzienbaar huizentekort,

grote problemen in de ouderen-, jongeren-, armen- en daklozenzorg,

grote problemen met migranten- en vluchtelingenopvang,

nog grotere problemen met de begroting van de staat

en: drugs.

Ook daar heeft Rutto nooit iets van belang tegen gedaan. Dus hebben we nu rond 900 of meer explosies per jaar – drie per dag bijna – dat is driemaal zoveel als in 2023.

Rutto, de wegens discriminatie veroordeelde crimineel, doet nu waar een toch ietsie grotere geest als Eisenhower uitdrukkelijk tegen was: de nieuwe wapenwedloop. Nu Trumpiaans.

Echter: Vlad – the Impaler – Poetin wil best een hapje Est, Let of Lit – al was het maar om te proeven. Daar valt heel goed wat aan te doen: ruil met een ELL-divisie van plaats. Dus wij naar Let, en de Letten haar Harderwijk voor vijf of zes jaar – dan is Vlad wel weg. Als de Fransen, Duitsers en Britten hetzelfde doen: BINGO! Zweden ook maar een divisieruiltje, en Finland uiteraard ook. Kost misschien twee of drie miljoen aan extra reisbrandstof per divisie, wat niets is op onze begroting van ruim 22 miljard voor 2025. Grootste voordeel: je kan rustig aan doen met de defensieuitgaven, en zeker wapenaankopen. Die kunnen zelfs omlaag. want Poetin begint nooit een oorlog tegen de gehele NAVO – hij doet alleen kleine, goed doordachte zetten op dit schaakbord.

Poetins naamgenoot, Vlad ’the Impaler’ Dracula, de Roemeense vorst, had als favoriete executiemethode een staak door iemands hart rammen. In het Engels: to impale, spietsen. In de literatuur is dit dan ook de enige methode om de naar Vlad genoemde en verzonnen ondode Dracula-de-vampier te doden, zoals bedacht door schrijver Bram Stoker. Maar dat zit er met Poetin even niet in, dus gaan we maar divisies ruilen! Niet dan?

– Uitgelichte afbeelding: Door Onbekende schilder – https://mno.hu/szembeszed/a-szovjetek-sem-nyulhattak-a-paratlan-fraknoi-kincsekhez-1116810, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2366944