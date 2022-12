Is/was Rutte een racist? De rechtbank zegt van wel

Ruttes rede over slavernij werd hier en daar NB geprezen. Slavernij was een vorm van racisme en discriminatie. Rutto-de-grutto weet echter heel precies wat dat is. Lees en huiver…

Ik bekijk een vonnis uit 2007 van drie pagina’s over discriminatie. Het beschrijft een controle door twee Haarlemse ambtenaren. Mij rijzen de haren te berge, tsja – gevoelig tiepje hè…. En Ruttes naam komt in het vonnis voor. Het gaat erom of een Somalische Haarlemmer in de bijstand, wel of niet ‘woont’ op een adres.

Zakelijk vermeldt het vonnis: ‘Zijn bezittingen bevinden zich in één grote sporttas, die zich, zoals gebleken, op zijn adres bevindt.’

Dat kan ik wel korter: ‘Zijn hele bezit – in een sporttas – lag op dat adres.’

Sporttas…? Bèjjuh nou helemáál besodeflikkerd! Denk je dáármee weg te komen, Somalische zwarte oetlul? Zoiets moet iemand gedacht hebben daar en toen in Haarlem. Op dat spoor gebracht door…. Jawel! RdG!

De Somaliër verliest zonder schuld zijn bijstand. Kafka in Haarlem. Maar wie leest nog Kafka?

Ehhh…. foute naam. Moet zijn: Rutto in Haarlem. Want hij was het die in dit vonnis werd veroordeeld. Wegens discriminatie.

Want hij was het die in 2003 bedacht dat je mensen wel eens op hun huidskleur of hun afkomst GERICHT kon gaan controleren.

Want hij was het die daar nooit zijn excuses voor aanbood.

Want hij was het die het een goed idee vond om nu maar eens, op 19 december 2022, ongevraagde excuses aan de nakomelingen van slaven in Suriname en de Antillen te gaan maken.

Want hij was het die het niet nodig vond om eens te horen of de andere partijen dat ook wel een goed idee vonden. Of dat een andere datum – die zij dan maar moesten noemen – beter uitkwam.

Het is en blijft voor mij onverteerbaar dat Rutte – veroordeeld wegens discriminatie – excuses gaat aanbieden aan nakomelingen van slaven. Rutte heeft het maar even niet over dit vonnis uit 2007. Ik heb hem daar nu niet en nooit specifiek over gehoord.

Dit vormde overigens de gladde aanloop naar Ruttes uiterst succesvolle en enorme toeslagenaffaire, maar dan bij de belastingdienst.

Uiteraard met medeweten van Rutto-de-grutto met als doelen Nederlanders met een ‘buitenlandse’ afkomst pesten… ook die van Surinaamse afkomst.

Enkelen van hen – wellicht tientallen – hebben zelfmoord gepleegd.

Maar Willy-Alex deed het beter… en dat zeg ik niet gauw – nooit eigenlijk. Behalve nu! Die bekritiseerde namelijk zijn eigen schoonmoeder Wilhelmina vanwege haar gebrek aan openlijke afkeuring van de vervolging van haar Joodse onderdanen en Joden in het algemeen tijdens WO-II. En dan ook nog op 4 mei zelf…. (dank, Corinne! Je bent zoals gewoonlijk fantastisch!).