Een nieuw hoogtepunt voor Merrick Garland

We zijn wederom op een moment aanbeland waarop Merrick Garland zich enorm voldaan moet voelen over het tot elke prijs de indruk te hebben willen vermijden politieke tegenstanders te vervolgen. Ook al was die politieke tegenstander in kwestie een criminele president van een kaliber dat Nixon tot een koorknaap deed verbleken. Een tegenstander die een staatsgreep probeerde te plegen, topgeheime documenten had verdonkeremaand en de verkiezingen had proberen te stelen in, op zijn minst, Georgia.

Daarmee heeft Garland iemand aan het presidentsschap geholpen, diezelfde crimineel, die daar aanzienlijk minder moeite mee heeft. Sterker nog, een die eist van zijn Attorney General (een president wordt om te beginnen niet verondersteld iets van de Attorney General te eisen) dat die gewoon maar eens enkele van de mensen die hem volkomen terecht onderzocht, impeached dan wel vervolgd hebben op hun beurt te gaan vervolgen. Waarvoor precies, dat zoeken we later nog wel uit:

President Trump in a Truth Social post on Saturday demanded that Attorney General Pam Bondi take action against his foes, saying there could be no delay. In the post, Trump listed Sen. Adam Schiff (D-Calif.), New York Attorney General Letitia James, and former FBI Director James Comey while complaining that “nothing is being done.” “They’re all guilty as hell, but nothing is going to be done,” Trump wrote. He concluded the post by saying that “we can’t delay any longer, it’s killing our reputation and credibility” and complaining that “they impeached me twice” and indicted me five times. (The Hill)

Het kàn dus wel, Merrick Garland, politieke tegenstanders vervolgen. Toegegeven, het moet niet op de volslagen corrupte wijze gebeuren als in dit geval. En we moeten nog zien of rechters die zaken niet gewoonweg gelijk in de prullenbak gooien, zoals met Trumps rechtszaak tegen de New York Times voor 15 miljard gebeurde.

Maar als er volkomen gegronde juridische redenen voor zijn ga je niet twee jaar zitten wachten alvorens dan uiteindelijk maar zuchtend en steunend een Special Counsel aan te stellen. Met als gevolg dat er geen enkele zaak op tijd afgerond kon worden en er dus iemand president werd die precies dat doet wat jij ten koste van alles wou vermijden, Garland. Ik hoop dat je geraniums het een beetje goed doen.

(Foto: By United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit – cdn-news.wgbh.org (archived); used in news.wgbh.org (archived), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47567264)