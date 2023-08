Donald Trump voor vierde keer strafrechtelijk aangeklaagd

In Fulton County, Georgia, is Donald Trump voor de vierde keer strafrechtelijk aangeklaagd, en heeft daarmee een diepterecord neergezet dat nooit meer door een Amerikaanse president gebroken gaat worden.

Het betreft in totaal 41 aanklachten tegen 19(!) mensen (waarvan 13 tegen Trump persoonlijk), onder wie de bekendste zijn: Rudy Giuliani, Trumps stafchef Mark Meadows (terug van zeer lang weggeweest!), John Eastman, Jeffrey Clark en Sidney Powell (dat rare mens met d’r Krakenfantasie). Lindsey Graham staat niet in dit rijtje, tot mijn lichte verbazing. Hij had immers ook nog eens getelefoneerd met Georgia om een en ander proberen te beïnvloeden.

Het betreft acht manieren waarop men geprobeerd heeft de verkiezingsuitslag te weerleggen:

In het algemeen betreft het hier zogenaamde RICO-aanklachten (volgens de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), een concept om georganiseerde misdaad aan te kunnen pakken dat nota bene zo ongeveer door Rudy Giuliani zelf is bedacht.

Eén van de aspecten van aanklachten onder deze wet in Georgia is dat er geen voorwaardelijke gevangenisstraffen mogelijk zijn bij veroordeling. Je gaat gewoon het gevang in. Bovendien kan er geen gratie verleend worden door de federale regering voor veroordelingen op staatsniveau. In Georgia zelf kan er weliswaar gratie verleend worden, maar dat is aan dermate strenge voorwaarden verbonden dat het ten eerste een stuk onwaarschijnlijker is dat je het krijgt (het wordt bovendien beslist door een raad, niet door de gouverneur) en dat je er ten tweede in praktische zin niet zoveel aan hebt, althans niet als het je erom gaat je straf te ontlopen:

To qualify for a Pardon for offenses other than sex offenses which require you to be listed on Georgia’s Sex Offender Registry:

● You must have completed all sentence(s) at least five (5) years prior to applying.

● You must have lived a law-abiding life during the five (5) years prior to applying.

● You cannot have any pending charges.

● All fines must be paid in full.

(https://pap.georgia.gov/parole-consideration/pardons-restoration-rights)