Donald Trump veroordeeld

Dus eindelijk is het gebeurd, Donald Trump werd veroordeeld voor enkele van zijn misdaden. In dit geval voor het vervalsen van zakelijke documenten teneinde de zwijggeldbetalingen aan Stormy Daniels te verhullen ten bate van zijn kansen bij de verkiezingen van 2016. De aanstaande president van de Verenigde Staten is een veroordeelde crimineel. Het betrof weliswaar de minst ernstige zaak die tegen hem aangespannen was (maar wel de eerste, en daarom kon deze tot een einde gebracht worden. Dankjewel, Merrick Garland, voor je eindeloze geteut en ge-urm)

Heeft dit verder nog gevolgen voor hem? Nee, want in de Verenigde Staten bestaan er allerlei regelingen en principes met betrekking tot een president waar niemand vanaf durft te wijken, zelfs niet als het ‘t soort walgelijk stuk excrement van epische proporties betreft zoals belichaamd in Donald Trump, die erop neerkomen dat een president zo ongeveer heilig is (zeker na de immuniteitsuitspraak van het Supreme Court van afgelopen voorjaar). Men heeft dientengevolge beslist hem te veroordelen zonder enige vorm van strafoplegging. Dit terwijl zijn vroegere medewerker Michael Cohen voor precies dezelfde feiten wel degelijk naar de gevangenis is gestuurd.

Toch had Trump zelfs deze veroordeling en vernedering graag willen voorkomen, getuige zijn pogingen deze af te wenden, uiteindelijk met een verzoek aan het Supreme Court deze zaak nietig te doen verklaren. Tot verrassing van velen ging het Supreme Court hierin nu eens niet mee, met een 5-4 beslissing werd dit verzoek afgewezen. Opperrechter John Roberts en Amy Coney-Barett hadden blijkbaar ergens in hun zwarte jurk nog een splintertje integriteit aangetroffen, en vormden met de drie Democratische rechters een meerderheid.

Trump kan nog in beroep gaan.

(Foto: Fulton County Sheriff’s Office)