Donald Trump uit Situation Room gehouden

Het verhaal gaat dat Donald Trump tijdens de periode dat Amerikaanse speciale troepen naar het nog vermiste bemanningslid van de neergehaalde F-15 in Iran aan te zoeken waren buiten de Situation Room van het Witte Huis gehouden is. U weet wel, die afgeschermde kamer waarin Obama de opsporing van Bin Laden in Abottabad volgde.

Blijkbaar raakte Trump dusdaning in paniek, en werkte zijn onbeheerste gedrag zo verstorend, dat zijn aanwezigheid ter plekke niet te hebben was. Hij liep naar zeggen al enkele uren tegen iedereen te schreeuwen. Let wel, zijn paniek betrof niet het lot van dat bemanningslid, maar het effect dat het op zijn eigen aanzien zou hebben, omdat iets vergelijkbaars Jimmy Carter het presidentschap zou hebben gekost. Een opmerkelijke uitspraak op zich, want hoezo is dat een probleem? Hij wordt immers om te beginnen niet verondersteld nog een volgende termijn te kunnen hebben.

De opperbevelhebber die buiten het commandocentrum gehouden moet worden tijdens een kritieke operatie, je verzint het niet.

Een aanvullend verhaal met betrekking tot Iran, maar dat is slechts door Larry Johnson, een vroegere CIA-analist in een podcast verteld en niet door andere bronnen bevestigd, is dat Trump afgelopen zaterdag zelfs toegang to de nucleaire codes gevraagd zou hebben, en dat de voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, Dan Caine, toen simpelweg “Nee” heeft gezegd.

Retired CIA analyst Larry Johnson said on popular YouTube show Judging Freedom [van ex-rechter Napolitano, een vroegere Fox News commentator; red] that during an emergency meeting on Saturday, Trump tried to access the nuclear codes.

“One report coming out of that meeting at the White House is that Trump wanted to… use the nuclear codes and General Dan Caine stood up and said ‘No’.

Maar goed, dat is slechts één bron. Dat gezegd hebbende komt die Larry Johnson bepaald niet als een of andere complotgek over, hij zegt bijvoorbeeld ook best verstandige dingen in de rest van de video. En vinden we het totaal ondenkbaar dat Trump zoiets zou doen? Nee.

