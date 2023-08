Donald Trump schendt al direct voorwaarden vrijlating

Donald Trump werd na zijn aanhouding en aanklacht eergisteren te Washington (helaas, maar zoals te verwachten) weer vrijgelaten, echter onder bepaalde voorwaarden. Die komen erop neer dat hij niet met getuigen over de zaak mag spreken zonder dat de betrokken advocaten erbij aanwezig zijn, en dat hij niet mag proberen mogelijke juryleden of getuigen te beïnvloeden.

De rechter die deze zitting hield, Moxila Upadhyaya (de uiteindelijke zaak zal door rechter Tanya Chutkan gevoerd worden, die bepaald streng heeft geoordeeld in meerdere zaken van de 6 januariterroristen), vertelde Trump dat bij overtreding van deze voorwaarden hij weer vastgenomen zou kunnen worden, en dat een verhoogde straf of extra aanklacht tot de mogelijkheden behoren.

Nou, dat moment lijkt gelijk al daar te zijn, want slechts een dag na de zaak plaatste Trump dit bericht op zijn eigen zogenaamde social medium Truth Social:

Wat natuurlijk een directe bedreiging is aan het adres van iedereen die hem durft aan te pakken. Special Counsel Jack Smith reageerde weliswaar niet direct gericht op dit beicht, maar kwam wel kort daarna met een verzoek aan de rechter Trump verdere beperkingen op te leggen met betrekking tot zijn communicatie in het openbaar over de zaak:

Smith argued that Trump’s case needs a strict order preventing Trump from mentioning details from discovery documents and evidence in public.

“Such a restriction is particularly important in this case because the defendant has previously issued public statements on social media regarding witnesses, judges, attorneys, and others associated with legal matters pending against him,” Smith wrote in the filing.

“If the defendant were to begin issuing public posts using details — or, for example, grand jury transcripts — obtained in discovery here, it could have a harmful chilling effect on witnesses or adversely affect the fair administration of justice in this case,” he added. (The Hill)