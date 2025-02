Donald Trump chanteert Zelenskyi opnieuw

Nadat Donald Trump al eerder de Oekraïense president Zelenskyi probeerde te chanteren met het achterhouden van reeds toegezegde Javelin wapensystemen (“I need a favour, though”) tijdens zijn “perfecte telefoongesprek” (Wie in godsnaam heeft er perfecte telefoongesprekken? Alleen Donald Trump. Alles van hem is het beste, het grootste en het perfectste), is het nu weer zover.

Alleen betreft het nu een veel ernstigere sitatie dan destijds, nu Oekraïne immers in volle oorlog is met Rusland.

De zieke sociopaat zijnde die Trump is, ziet hij de invasie van Rusland in Oekraïne niet als een oproep om te hulp te schieten, maar veeleer als een gelegendheid om een zwakkere partij eens fijn uit te knijpen. Dus eiste de Verenigde Staten onder leiding van Trump brutaalweg de helft van Oekraïne’s ertsen en mineralen op als tegenprestatie (overigens heeft Trump inmiddels dan toch wel toegegeven, dat de Russen de oorlog begonnen zijn maar dat was dan wel de schuld van Zelenskyi en Biden, dat de Russen er binnenvielen omdat ze “verkeerde dingen” hadden gezegd. Typerende psychopatenpraat, parallel aan de vrouwenmishandelende man: “Zie je nu hoe je mij dwingt jou te slaan, als je zo doet??”).

En als Zelenskyi niet akkoord gaat met het overhandigen van de helft van die grondstoffen heeft de Amerikaanse delegatie naar verluidt gedreigd Elon Musks Starlink satellietsysteem uit te schakelen, waarvan Oekraïne afhankelijk is voor zijn communicatie. Dat zou Oekraïne volledig lamleggen.

Veel keus heeft Oekraïne niet, Europa kan Oekraïne niet in haar eentje beschermen, dus het lijkt erop dat er wel een dergelijke deal gaat komen.

Dit is pure, misdadige, afpersing en chantage. Trump en Musk mogen denken dat ze heldenrollen aan het vervullen zijn, maar zullen de geschiedenis ingaan als twee van de grootste misdadigers die ooit de leiding over de Verenigde Staten hebben gehad.

Was er maar een vervolg op bijgaande foto gekomen, Trump’s mugshot. Maar nee, die betreffende rechter McAfee, vond dat hij (niet-verplichte) ruime beroepsmogelijkheden moest bieden aan de verdediging die daardoor de hele zaak lamlegde vanwege een affaire die Fani Willis met een van haar eigen aanklagers had gehad (er was dus helemaal geen belangenverstrengeling). En Merrick Garland kijkt ook vast met tevredenheid neer op de rampen die zich in en buiten de Verenigde Staten gaan voltrekken, opdat hij maar niet zijn politiek-neutrale imago zou beschadigen.

(Foto: Fulton County Sheriff’s Office)