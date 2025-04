Deportatiebeleid Trumpregime staat voor niets

Van de ooit als liberal beschouwde, maar tegenwoordig slap populistisch ouwehoerende talkshowhost Bill Maher moeten we het Trumpregime geen nazi’s noemen, want dan voelen zijn kiezers zich beledigd. Maar hoe moeten we het dan wel noemen als je kleine kinderen gaat deporteren, ze daarbij desnoods scheidend van hun ouders?

En moet je iets anders verwachten van border czar Tom Homan, als je diens kop bekijkt? Als kampbewaarder in een film over de Tweede Wereldoorlog zou hij als een geval van te sterke type casting worden beschouwd, zó dik hoef je het er nou ook weer niet op te leggen.

Afgelopen vrijdag vonden er diverse deportaties plaats:

On Friday morning, Immigration and Customs Enforcement (ICE) officials in New Orleans deported members of two families, including young children and a pregnant mother, under circumstances that have raised serious due process concerns. Among those deported were three children who are US citizens, including a two-year-old who was born in New Orleans and a child with a rare form of metastatic cancer who’d been receiving treatment in the US. (…) Regarding the child with cancer, Rolling Stone reported that they were “deported out of the country without medication or consultation with their treating physicians,” even though ICE had been notified of the child’s health needs. ( Mother Jones )

In dit bericht staat ook nog te lezen dat men de moeder van een éénjarige naar Cuba gedeporteerd heeft, daarmee moeder en kind voor onbepaalde tijd van elkaar scheidend.

Over de tweejarige die met zijn moeder naar Honduras gedeporteerd werd meldt Politico:

A federal judge is raising alarms that the Trump administration deported a two-year-old U.S. citizen to Honduras with “no meaningful process,” even as the child’s father was frantically petitioning the courts to keep her in the country.

U.S. District Judge Terry Doughty, a Trump appointee, said the child — identified in court papers by the initials “V.M.L.” — appeared to have been released in Honduras earlier Friday, along with her Honduran-born mother and sister, who had been detained by immigration officials earlier in the week.

The judge on Friday scheduled a hearing for May 16, which he said was “in the interest of dispelling our strong suspicion that the Government just deported a U.S. citizen with no meaningful process.”(Politico)