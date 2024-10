Democratie: paarlen voor de zwijnen

Bij een van de laatste townhalls van Donald Trump werden er twee mensen onwel, en nam Trump het verbijsterende besluit om dan maar op te houden met het laten stellen van vragen – de essentie van een townhallsessie, en gewoon zijn favoriete muziek (waaronder YMCA van de Village People; men vraagt zich af of hij op de hoogte is van de homoseksuele connotatie van dit nummer, het lijkt niet iets waar Trump zich mee zou willen associëren) te gaan draaien. Wat hij vervolgens dan ook deed, veertig minuten lang. Nog verbijsterender was dat hijzelf hierbij gewoon op het podium bleef staan, wat heen en weer wiegend.

Ik denk dat we kunnen vaststellen dat de laatste zekeringen in zijn toch al instabiele brein nu definitief aan het doorbranden zijn.

Er werd wel over bericht in de media, eindelijk, maar als je dat vergelijkt met alle enorme alarmbellen die ze voortdurend af lieten gaan bij elke verspreking van Joe Biden – en dan denk ik vooral aan de New York Times – blijft het erg lauwtjes. Misschien zien ze hun grootste melkkoe sinds 2016 liever niet uit de publiciteit verdwijnen, zelfs als dat ten koste van de democratie moet gaan.

Hoe kan de verkiezingsstrijd in godsnaam nog een nek-aan-nekrace zijn als je de lijst van stommiteiten, afgrijselijke uitspraken, zijn vier grote rechtszaken en zijn walgelijke persoonlijkheid in het algemeen in ogenschouw neemt? Trumps nicht, Mary Trump, heeft waarschijnlijk gelijk als ze het volgende zegt:

“It seemed unthinkable, but it was as if Donald had committed so many horrors, that instead of their being additive (which is generally how these things work), each new transgression replaced the one that came before, therefore, somehow canceling it out” (Mary Trump)

Het is inderdaad vrijwel niet meer bij te houden wat dat sujet allemaal geflikt heeft, en soms krijg je de indruk dat dat voor het Amerikaanse Ministerie van Justitie ook het geval is. Zo vaak wordt er door experts op overtredingen van wetten door Trump begaan gewezen, waar je nooit meer wat over hoort. Laatst nog bleek in Bob Woodwards nieuwe boek War dat Trump na de verkiezingen van 2020 maar liefst zeven keer contact met Poetin heeft gehad (je zou zeggen dat zoiets urgente informatie is, maar Woodward verdient blijkbaar liever meer geld via zijn boek, dus wacht rustig een jaar of meer met het naar buiten brengen van dat soort informatie). Als hij daarin politieke/diplomatieke kwesties heeft besproken is hij in overtreding van de zogenaamde Logan Act. Die bepaalt dat burgers niet in politieke of diplomatieke onderhandelingen met buitenlandse mogendheden mogen treden.

Maar natuurlijk, zoals dat steeds het geval lijkt te zijn als Republikeinen een wet overtreden “wordt deze wet zelden of nooit gehandhaafd”. Het lijkt wel alsof alle nuttige wetten in de VS nooit of niet goed gehandhaafd worden, vooral als het Republikeinse delinquenten betreft. Anders had het Congres in 2022 bij hun onderzoek naar de gebeurtenissen van 6 januari 2021 namelijk gewoon zèlf dagvaardingen negerende personen vastgezet, via het Inherent Contempt of Congress, of had dat stuk vreten van een Jim Jordan nu ook in de gevangenis gezeten net als Steve Bannon en Peter Navarro wegens het negeren van een dagvaarding door het Congres. En was Donald Trump, die immers slechts op borgtocht in vrijheid gesteld is, allang weer vastgezet wegens het in gevaar brengen van getuigen en anderen.

Toch zijn tientallen miljoenen mensen nog steeds bereid op Donald Trump te stemmen. Zij willen de democratie in feite afschaffen, zij wìllen die dictator.

Je vraagt je ook af wat de Republikeinen in godsnaam nog aan willen vangen met deze dementerende gek? Er gaan geruchten dat als men dan maar tenminste het presidentschap via Trump zou winnen men hem daarna op zeker moment via het 25e amendement handelingsonbekwaam zou laten verklaren om dan vice-president JD Vance de teugels te laten overnemen. Die is niet gek, maar wel minstens zo kwaadaardig als Trump, extreem-rechts autocratisch en bovendien bepaald niet dom.

Op Groucho Marxachtige wijze is Donald Trump inderdaad een sterk argument tegen de democratie: je zou geen democratie willen waar iemand als Trump een meer dan redelijke kans maakt tot president te worden gekozen.

(Foto: Fulton County Sheriff’s Office)