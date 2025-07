De totalitaire overname van alles door Donald Trump

Na de uitvoerende macht overgenomen te hebben door de verkiezingen te winnen, het Congres aan zich onderworpen te hebben via de vrijwel volledig horige Republikeinse meerderheid ervan, en Justitie met hulp van het Supreme Court en de volslagen corrupte Attorney General Pam Bondi tot een horrorclownshow gereduceerd te hebben, blijkt Trump zelfs in staat de vierde macht – de pers – aan zich te kunnen onderwerpen.

Het begon er maanden geleden al mee dat zowel de eigenaren (de miljardairs Jeff Bezos en Patrick Soon-Siong) van de Washington Post als de LA Times hun kranten maanden Trumpkritische hoofdredactionele commentaren niet te plaatsen. Vervolgens besliste ABC dat ze hun talkshow host George Stephanopolous moesten laten vallen als een baksteen, nadat Trump ABC vervolgde voor laster. Stephanopoulos had in een interview met Republikeinse afgevaardigde Nancy Mace (die voortdurend zwaait met het feit dat ze een slachtoffer van verkrachting is, maar verkrachter Trump onvoorwaardelijk verdedigt) gesteld dat Trump aansprakelijk was bevonden voor verkrachting. De rechter in kwestie had immers gezegd dat wat Trump gedaan had met E. Jean Carroll normaal gesproken als verkrachting werd beschouwd, maar volgens de specifieke wet in New York niet. Op dat punt dreigde Trump ABC dus voor laster aan te klagen. Elke juridische specialist zei dat hij geen kans maakte, maar de lafbekken van ABC gingen door de knieën.

En kort geleden was daar dan CBS. Die hadden voor de verkiezingen een interview met Kamala Harris gehouden, en Trump beweerde later dat CBS het interview zo gunstig mogelijk voor Harris gemonteerd zou hebben. CBS gaf dit niet toe, maar betaalde wel 16 miljoen dollar aan de Trump Library (waar gaat die uit bestaan, plaatjesboeken? De verzamelde hamburgermenu’s van McDonalds?) om er maar vanaf te zijn. Naar verluidt omdat het moederbedrijf Paramount niet wil dat hun geplande fusie met Skydance Media op enige manier door Trump in gevaar gebracht zou kunnen worden. Dit nu werd door Late Show presentator Stephen Colbert scherp bekritiseerd, afgelopen maandag:

Colbert, who frequently skewered Trump on his show, called the settlement a “big fat bribe” on air this Monday.

“I don’t know if anything, anything will repair my trust in this company,” Colbert said Monday on his show. “But, just taking a stab at it, I’d say $16 million would help.” (Politico)

En toen besloot CBS enkele dagen later dus dat er een einde moest komen aan het momument dat de Late Show meer dan dertig jaar is geweest, ooit begonnen onder David Letterman. Om ‘financiële redenen’. Uhuh.

Dan zijn er nog de grote advocatenkantoren die zich lieten intimideren door Trump (niet allemaal gelukkig).

Ik vind dit wel een van de ernstigste ontwikkelingen, dat zelfs toch machtige kranten, televisienetwerken en advocatenkantoren, die immers niet onder directe politieke controle staan, zich ook onderwerpen aan Trump. En dat zelfs talkshowhosts en komieken gemuilkorfd worden, tot de prominentsten aan toe, zoals Stephen Colbert. Wat blijft er dan nog over? De onafhankelijke podcasts en YouTubekanalen? Moeten die het opnemen tegen de machtigste regering ter wereld?

Het helpt ook niet dat de Democraten sinds november 2024 slechts als vissen op het droge naar adem hebben liggen happen. Nog afgezien van de verkiezingsfraude dan wel sabotage die ik voorzie van Republikeinse kant bij de tussentijdse verkiezingen in 2026, waarvan ik vermoed dat het ook al plaatsgevonden heeft bij de laatste verkiezingen, zou het zomaar kunnen dat de Democraten hun zaken in november 2026 nog steeds niet op orde hebben en dus om te beginnen al zwak zouden staan.

Ik weet niet of dit ooit nog goed komt.

(Foto: Videostill uit One on One Laura Ingraham)