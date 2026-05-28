De Wonderbaarlijke Genezing van een Hamasnik

Het blijft lachen met de champagnesocialisten van de Hamasvloot. In deze video, opgenomen op de luchthaven van Montreal, zien we Daniela Bonamico, een van de opvarenden van de vloot, terwijl ze vrolijk lachend door de aankomsthal loopt. Eerder vertelde Bonamico dat ze tijdens haar verblijf in Israël ernstig mishandeld zou zijn. Hier loopt ze door de hal terwijl ze haar kameraden er al proestend aan herinnert dat ze geacht wordt “een gebroken staartbeen en een verstuikte enkel” (keep in mind i have a fractured tailbone and a sprained ankle) te hebben. Kortom: Bonamico is – net als de overige leden van de Hamasvloot – een verwend rijkeluiskind, een ijdele aansteller en een fraudeur.

Canadian Flotilla member loudly laughs while reminding her comrades she’s supposed to have a “fractured tailbone and sprained ankle”. Then she marches through the airport with no visible sign of discomfort that I can see. Frauds. pic.twitter.com/QgmcOkNLEo — Heidi Bachram (@HeidiBachram) May 27, 2026



Bonamico was – het zal je niet verbazen – niet bereikbaar voor commentaar.

Toetje: het omgekeerde zien we natuurlijk ook. Zonder aanwijsbare reden van ‘niks aan de hand’ naar ‘zwaar invalide’.

French Flotilla members just landed in Nice and Malika here appears to have gained a neck brace. It’s curious because she seemed to be freely moving her head around back in Istanbul the other day. pic.twitter.com/loQfdXP6pR — Heidi Bachram (@HeidiBachram) May 26, 2026

Did poor Malika strain her neck on the flight from Turkey to France or is this another faker? pic.twitter.com/0TAtpbhJ5c — Heidi Bachram (@HeidiBachram) May 26, 2026

Uitgelichte afbeelding: Hamas in actie tijdens het Novafestival – Door Dashcam footage: No human authorship – https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/tv-police-probe-of-reim-massacre-shows-terrorists-didnt-know-about-party-in-advance/, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=141865641