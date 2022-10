Britse regering overweegt korting uitkeringen om belastingverlaging voor miljonairs en bankiers te financieren

De Britse regering overweegt een forse korting op de uitkeringen van de laagste inkomens. Daarmee hoopt minister van Financiën Kwasi Kwarteng de aangekondigde belastingverlaging voor de hoogste inkomens te financieren.

De regering kondigde afgelopen week een belastingverlaging ter waarde van 45 miljard pond (ruim 50 miljard euro) aan. Die belastingverlaging komt vrijwel uitsluitend ten goede van de hoogste inkomens.

De financiële markten reageerden uiterst negatief op Kwarteng’s begroting. De waarde van het Britse pond kelderde en de Bank of England moest ingrijpen om de pensioenfondsen te redden. De Britse kiezer reageerde al even negatief: in de meest recente opiniepeilingen heeft Labour een ongekende voorsprong van 30% procent op de Tories.

Kwarteng’s absurde belastingverlaging moet natuurlijk érgens van betaald worden. De financiële markten waren bang dat Kwarteng het geld zou lenen – vandaar de negatieve reacties – maar de Britse regering lijkt dus te kiezen voor een nieuwe bezuinigingsronde. Lees: de zoveelste financiële injectie voor de rijken die betaald wordt door de arbeidersklasse.

Rishi Sunak, de vorige minister van Financiën, zegde afgelopen zomer nog toe dat de hoogte van de uitkeringen gelijke tred zou houden met de inflatie. Bij een inflatie van 10% zouden de uitkeringen met hetzelfde percentage verhoogd worden.

Nu is dus niet alleen die toegezegde verhoging van de tafel, maar zit er zelfs een korting op de uitkeringen aan te komen. En dat in een tijd dat mensen letterlijk niet meer in staat zijn de energierekening te betalen en/of fatsoenlijk voedsel te kopen.

Je oogst wat je zaait. Als je je hoop op rechts stemt ben je uiteindelijk gewoon de spreekwoordelijke Sjaak. De meeste Britten wilden niet horen dat #Brexit vooral bedoeld was om maatregelen n ten voordele van (extreem-)rijk te kunnen nemen die ín de EU onmogelijk waren. pic.twitter.com/2LxvUnv7BH — Wilco Veldhorst (@Veldhorst__W) October 1, 2022

What fat? Where? They’re out of their minds. pic.twitter.com/wnQHvfpx5k — Sam Freedman (@Samfr) September 30, 2022



De gebeurtenissen in Groot-Brittannië zijn ook een waarschuwing: het blijkt nog veel erger te kunnen dan Johnson en Sunak. Rutte IV weg? Prima, maar kijkend naar de opiniepeilingen krijg je daar waarschijnlijk een regering voor terug die – ook economisch – nog aanmerkelijk rechtser en asocialer is. Be careful what you wish for.

Bron: The London Economic

