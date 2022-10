Britse regering draait belastingverlaging voor rijken terug, maar kondigt een miljardenbezuiniging op de sociale sector aan

De Britse regering heeft de belastingverlaging voor de rijken teruggedraaid. Tegelijkertijd probeert minister van Financiën Kwasi Kwarteng er nu stilletjes een forse bezuiniging op de sociale zekerheid door te drukken.

Tien dagen geleden kondigde Kwarteng een belastingverlaging aan voor alle inkomens boven de £150.000. Kwarteng’s plannen werden unaniem gekraakt. Labour verdubbelde in één keer de toch al aanzienlijke voorsprong in de peilingen, de financiële markten reageerden furieus en de Bank of England moest ingrijpen om een ineenstorting van de pensioenfondsen te voorkomen.

In eerste instantie hielden premier Truss en Kwarteng koppig aan hun plannen vast, maar toen gisteren bleek dat er een opstand dreigde in de eigen gelederen, koos het kabinet voor iets dat de Russische legerleiding ongetwijfeld zou omschrijven als “een strategische terugtocht”.

Terecht natuurlijk, maar juichen is nogal voorbarig. Een half uur na bovenstaand persbericht kondigde Kwarteng vrolijk aan dat er flink bezuinigd gaat worden op de sociale sector. Die sector (onderwijs, gezondheidszorg) moet jaarlijks £18 miljard aan bezuinigingen ophoesten. Wat de gevolgen voor de toch al in alle voegen krakende publieke diensten zullen zijn, laat zich raden.

Bovendien wordt de belastingverlaging maar voor een klein deel teruggedraaid. Het meest aanstootgevende deel verdwijnt, maar de rest blijft gewoon staan. Gefinancierd door een verlaging van de uitkeringen, ook dát nog eens.

