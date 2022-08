Britse Groenen willen energiebedrijven nationaliseren

De Britse Groenen willen vijf grote energiebedrijven nationaliseren. Daarnaast moeten de energierekeningen voor huishoudens verlaagd worden tot het niveau van oktober 2021.

De Groenen gaan daarmee aanmerkelijk verder dan Labour, dat de overwinsten van energiebedrijven wil belasten (windfall tax) om de energieprijzen op het huidige niveau te bevriezen. Volgens de Groenen zijn de maatregelen noodzakelijk om komende winter een catastrofe te voorkomen.

Het plan van de Groenen kost ongeveer 37 miljard, wat aanmerkelijk meer is dan het plan van Labour. De kosten daarvan worden geschat op ongeveer 29 miljard pond.

De Groenen willen hun plan financieren door – net als Labour – de overwinsten van energiebedrijven te belasten. Daarnaast moet de belasting voor de rijken flink verhoogd worden. Prima voorstellen, lijkt mij.

Volgens een woordvoerder van de Groenen is het bevriezen van de prijzen op het huidige niveau onvoldoende, omdat die voor veel mensen al te hoog zijn:

“By bringing the big five energy retail companies into public ownership, setting the price of energy at an affordable rate and absorbing the global price rises, the government could make sure everybody can afford to get through this cost of living crisis. At the same time, it will mean this public service will be able to be run in the public interest, instead of in the interest of profit-making.”