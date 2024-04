Braziliaans Hooggerechtshof opent onderzoek naar Elon Musk

Een rechter van het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft een onderzoek gelast naar ’s werelds bekendste white supremacist Elon Musk voor het verspreiden van nepnieuws. Daarnaast heeft rechter Alexandre de Moraes ook een apart onderzoek geopend naar Musk wegens belemmering van de rechtsgang.

Zaterdag schreef Musk op Twitter/X dat het platform alle beperkingen op geblokkeerde accounts zal opheffen. Want vrijheid van meningsuiting geldt ook voor genocidale nazi’s en Elon is een principieel mens. Musk zag al aankomen dat dit voornemen hem in Brazilië niet in dank zou worden afgenomen en adviseerde Braziliaanse X-gebruikers een VPN te nemen.

De Moraes nam de uitdaging aan en waarschuwde Musk dat hij een boete van 100.000 reais (ongeveer 19.000 euro) per dag zal krijgen voor elk op gerechtelijk bevel geblokkeerd account dat door hem gereactiveerd wordt.

Musk wordt beschuldigd van “opzettelijke criminele instrumentalisering” van X. Het onderzoek naar Musk’s handelen is onderdeel van een verder reikend onderzoek naar een netwerk van extreemrechtse individuen dat bekend staan als “de digitale militie”. Die militie zou op X rechters van het Braziliaanse Hooggerechtshof met de dood bedreigd hebben. De accounts werden op last van het Hooggerechtshof geblokkeerd, maar Musk wil die blokkades dus weer opheffen.

Met wat geluk loopt dit conflict gierend uit de klauw (en verliest Musk). De Braziliaanse procureur-generaal Jorge Messias (what’s in a name) schreef zaterdagavond op X dat het dringend noodzakelijk is dat Brazilië sociale mediaplatforms reguleert. Volgens Messias kunnen we niet leven in een maatschappij waarin miljardairs uit het buitenland controle hebben over sociale netwerken, gerechtelijke bevelen negeren en de autoriteiten bedreigen.

Uitgelichte afbeeldingen: By Steve Jurvetson from Menlo Park, USA – Elon Musk overlooking the remains of F9R, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62433256