Blijf met je rotpoten van mijn rotlinks af

Het vergde wat uitzoektijd, wanneer was dat ook alweer? Het antwoord: ruim twee jaar geleden, persoonlijke omstandigheden hebben het jaar wat onoverzichtelijk gemaakt. Het was zomer ’22, een handjevol halvegaren – ik kan het echt niet anders uitdrukken – lopen in de verlatenheid van Nieuw-Nieuwendam uiteraard in het nu gangbare stonecoalengish te roepen dat de anarchie moet leven en dat alle politieagenten onechte kinderen zijn. Wat in Amsterdam-Noord toch behoorlijk zeldzaam is: die bastaarden waren paraat om het gezelschap uiteen te drijven subsidiair wat klappen uit te delen. Er zullen nogal wat mensen geklaagd hebben over het verstoren van de rust ter plaatse.

Een van deze malle demonstranten sprak op wat toen nog twitter was zijn/haar/hun/etc. boosheid uit over de politie, die al eerder een zestienjarige in een tractor van de snelweg gehaald had. Schande! Onechte kinderen! Onderhavige figuur had een zwarte vlag en een Palestijnse vlag in diens twitterbio, want iedereen weet dat Hamas voor anarchistische idealen staat. Nietwaar? Krapuulredacteur Pyt maande deze door hem imbeciel genoemde figuur weg te wezen.

Eerder dat jaar hadden we al een breekpunt meegemaakt met de aanval van Rusland op Oekraïne. Met onnavolgbare logica, die nog steeds de ronde doet, was de NAVO en in het bijzonder de VS hier de agressor, wisten de anti-imperialisten. Niet te geloven, ondersteboven, zoals een klassiek stripboek, waarvan we toch een proeve kunnen laten zien, stelt. Een politiek onbenul – onder het etiket “anarchisme” is het langzamerhand erg druk met dat soort lui – imbeciel noemen was het allerergste wat zo iemand aangedaan kon worden.

Maar die combinatie zwarte vlag/Palestijnse vlag zou nog veel uitdrukkelijker aan de orde komen. We zien omcirkelde aatjes in verband met “frie frie Pellestijn”, de kreet of de leuze op muren, liefst in de oude Jodenbuurt van Amsterdam (BG-terrein/Oudemanhuispoort, Roeterseiland). Ook bij de Hamasverheerlijking op het Damrak waren de omcirkelde aatjes weer te zien. Ik heb eerder geschreven dat het jammer is voor “het anarchisme”. Maar ik laat me het niet afnemen door authentieke antisemieten, Jodenhaters dus.

“Antizionisme is geen antisemitisme”. Ik heb nog nooit zo helder en zonder omhaal deze kreet horen tegenspreken dan door deze juriste, wier voorouders begin 19e eeuw in Palestina kwamen wonen.

– Uitgelichte afbeelding: By Gustave Verbeek (original panel) and Tverbeek (gif)., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57690761