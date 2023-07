Bestuurslid supportersvereniging Feyenoord krijgt taakstraf voor racistische tweets

Een bestuurslid van supportersvereniging De Feyenoorder is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Hij schreef onder meer dat Feyenoord ‘jodenvrij’ moet worden.

Ook was een plaatje te zien van de muurschildering van speler Steven Berghuis, waarin deze als concentratiekampbewoner was afgebeeld. De makers daarvan zijn eerder door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld. De antisemitische schildering was in de wijk Crooswijk. Op de achtergrond van de beelden was het muziekstuk ‘Erica’ te horen, een marslied van de nazi’s. Verder was er een Duitse adelaar afgebeeld met het Feyenoord-logo in de klauwen en daaronder: ‘Rotterdam meine Heimat’. Ook het gebruik van het getal ‘88’ geldt als een verwijzing naar de letters in het alfabet en staat voor ‘Heil Hitler’.

Gijs van D. had het niet alleen voorzien op joden, ook van LHBTI+-mensen moet hij niets hebben. Zo schreef hij over de Roze Kameraden, de vereniging voor LHBTI+ supporters, het volgende: ‘De Roze Kameraad, een dildo in zijn naad. Dat is toch niet gezond, een piemel in zijn kont.’

Van D. liet zijn advocaat de rechtbank een brief overhandigen waarin hij verklaarde zwakbegaafd te zijn. Aan zelfkennis ontbreekt het hem dus niet.

Tijdens zijn verhoor door de politie heeft Van D. zijn mond amper open gedaan. Om niet geheel duidelijke redenen veranderde Gijs voor de rechter van strategie. Overigens tot wanhoop van zijn advocaat, die er – met goede redenen – alles aan deed hem de mond te snoeren.

Gijs wist te melden dat zijn account 10 jaar lang gehacked geweest. Iemand anders had de tweets geplaatst, zélf wist hij van niks. Opmerkelijk, want volgens het OM was er via de telefoon van Gijs ingelogd op het account. Verder was Gijs van mening dat – gaaaaaap – deze rechtszaak een aanval op de vrijheid van meningsuiting was en dat de rechter wat minder moest hameren. Je begrijpt waarom zijn advocaat van mening was dat Gijs maar beter zijn mond kon houden.

De rechtbank was niet onder de indruk van de capriolen van Gijs en veroordeelde hem dus tot 120 uur taakstraf. Gijs liet weten dat het hem niet boeide, maar dat hij wél in hoger beroep zou gaan. Wij wensen zijn advocaat veel sterkte de komende tijd.

