Baudet tot in het diepst van zijn ziel gekwetst door verbod op Holocaustontkenning

Een nieuwe huilbui van Baudet, dit keer over het voornemen van het kabinet Holocaustontkenning wettelijk te verbieden. Holocaustontkenning is in tegenstelling tot hetgeen veel mensen denken niet expliciet verboden in Nederland. Uitspraken op dit gebied kunnen op grond van het Verbeke-arrest van de Hoge Raad onder groepsbelediging vallen, iets dat wél strafbaar is.

Het kabinet wil dat verbod nu ook wettelijk verankeren. Een schande, vindt Baudet. Zoiets is – houd je vast – “een spirituele aanval op zijn ziel”.

Thierry Baudet reageert op de wet die vergelijkingen met de #Holocaust verbiedt. “Het is een spirituele aanval op zijn ziel.” Als persoon voelt hij er zich. psychologisch gesproken, zeer oncomfortabel bij, zegt hij #fvd pic.twitter.com/S2DzMeJ4ZA — dr. Marina (@mmeeuw) November 1, 2022

Uitgelichte afbeelding: April 12, 1945: Generals Dwight D. Eisenhower, Omar Bradley and George S. Patton inspect an improvised crematory pyre at Ohrdruf concentration camp. – By Unknown author – United States Holocaust Memorial Museum, Photograph #77811, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2503647