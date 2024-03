Assange wint rechtszaak

Julian Assange heeft uitstel gekregen in zijn strijd tegen uitlevering aan de VS. Hij mag in beroep gaan tegen zijn uitlevering, tenzij GB en de VS het gerechtshof vóór 16 april op drie punten passende garanties kunnen bieden.

Als Assange de rechtszaak verloren had, was hij hoogstwaarschijnlijk nog deze week uitgeleverd aan de VS, waar hem een lange (mogelijk zelfs levenslange) gevangenisstraf te wachten staat wegens spionage.

Mocht Assange de kans krijgen in beroep te gaan, blijft hij nog tenminste een jaar achter de tralies zitten in een zwaar beveiligde gevangenis in Engeland.

