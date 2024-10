Amerikaanse media en Merrick Garland doen uiterste best om Trump de doen winnen

Terwijl de peilingen van Trump en Harris elkaar tot binnen één procentpunt naderen, de keuze tussen democratie of fascistische bananenrepubliek hangt er vanaf, besluit de Washington Post voor het eerst in haar bestaan precies nu dan maar eens een keer géén steun voor een van beide kandidaten uit te spreken. Nou ja, dat wil zeggen dat de redactie van de krant zelf wel degelijk hun steun voor Kamala Harris had willen betuigen, maar daar is eigenaar Jeff Bezos voor gaan liggen. Conservatieve opinie-redacteur Robert Kagan heeft als gevolg zijn ontslag genomen. Ook de LA Times liet deze keer na steun te betuigen voor één van de kandidaten. Dit is schaamteloze lafbekkerij, angst om door Trump aangepakt te worden, mocht die de verkiezingen winnen. Democracy Dies in Darkness, is het motto van de Washington Post, die nu dus zelf het licht heeft uitgedaan. Bezos is wellicht ook bevreesd voor zijn zakelijke belangen met Amazon, als een Trumpregering zich tegen hem keert.

Over lafbekken geproken: we horen weer eens zo goed als niets van Merrick Garland, terwijl daar toch alle aanleiding toe zou zijn (ja ja ja, ik weet het, het Department of Justice laat nooit iets weten over lopende onderzoeken, maar ik geloof er geen flikker van).

Die andere multi-multi-miljardair, méér dan een kwart biljonair (in Europese zin), Elon Musk, heeft inmiddels namelijk niet alleen al geruime tijd zijn steun voor Trump uitgeproken, maar probeert bovendien op illegale wijze stemmen te kopen in swing state Pennsylvania, zoals we eerder berichtten. Nou ok, Garland heeft inmiddels wèl een waarschuwende brief aan Musk gestuurd, dat hij wellicht wel eens in overtreding van de wet zou kunnen zijn in Pennsylvania. Nou nou, daar zal Musk van schrikken hoor.

Maar niet alleen dat, het blijkt nu ook dat Musk regelmatig in contact met Vladimir Poetin heeft gestaan. Let wel: Musk heeft meerdere grote contracten met de Amerikaanse defensie en Amerika’s ruimtevaartprogramma’s (NASA), en heeft daarom ook toegang tot geheime informatie, maar Garland volstaat met hem een briefje te sturen hoor. Het is ook daarom dat Musk Trump steunt, zodat die lucratieve contracten niet in gevaar komen, en Trump heeft zelfs al gezwaaid met een functie voor Musk in het kabinet waar hij allerlei beperkende regelingen voor zijn eigen bedrijven uit de weg zou kunnen ruimen of anderszins voordelige regelingen zou kunnen treffen..

DE VERKIEZINGEN ZIJN OVER ANDERHALVE WEEK, GARLAND! Je moet NU NU NU ingrijpen, OETLUL!!

Het lijdt geen twijfel dat als Trump deze verkiezingen wint dit (wederom) mede de schuld zal zijn van de Amerikaanse media. Die waren wederom te schijterig om de waarheid over Trump in zijn volle breedte te vertellen, maar lieten niet na elk klein haperingetje van Biden groot uit te meten (ja jullie, New York Times, dat heeft ook jullie mijn abonnement gekost, na de Washington Post), Harris zeer gedetailleerd aan de tand te voelen over plannen die Trump niet eens hééft, en die hij dan ook niet eens in interviews durft te komen uitleggen. En die van Merrick Garland, want als die niet TWEE jaar gewacht had met dan eindelijk eens in actie te komen en dan nog slechts door een Special Counsel aan te stellen, wat hij ook direct had kunnen doen, had Trump nu al definitief veroordeeld kunnen zijn en wellicht vast hebben gezeten.

Bij een overwinning van Harris stel ik voor dat ze zowel Musk als Garland naar Rusland uitzet. Daar zullen ze warm ontvangen worden.

(Foto: Witte Huis – eigen foto Laurent)