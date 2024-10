Elon Musk probeert stemmen voor Trump te kopen

Het is nog nèt niet het direct kopen van stemmen, maar dichterbij kun je niet komen: Elon Musk heeft een loterij opgezet waar je 1 miljoen dollar kunt winnen als je een door zijn America PAC (political action committee) opgezette petitie te bescherming van het 1e en 2e Amendement (vrijheid van meningsuiting en het recht op wapenbezit) ondertekent. Maar wat het in essentie aanmoedigt/vereist is het registreren om te stemmen van Republikeinse kiezers, wat in de VS nodig is om te kunnen stemmen. Maar dus ook om kans te maken op dat miljoen.

En waar organiseert Musk die loterij? In de essentiële swing state Pennsylvania.

Ik vraag me werkelijk af of dit wel legaal is, maar in de halve bananenrepubliek die de Verenigde Staten van Amerika zijn, zijn er wel meer enorme gaten in de wetgeving aan de oppervlakte gekomen ten gevolge van de permanent criminele activiteiten van Trump en de zijnen. En als het al illegaal is en iemand Merrick Garland van zijn middagdutje weet te doen ontwaken zou die weliswaar onmiddelijk in actie komen om over twee jaar een Special Counsel te kunnen aanstellen, ware het niet dat we dan òf met een fascistisch Amerika zitten te kijken òf dat president Kamala Harris een minister van justitie heeft aangesteld die daadwerkelijk bereid is achter criminele Republikeinen aan te gaan (dat fascistisch Amerika hebben we dan onder Trump, of anders JD Vance als Trump inmiddels via het 25e amendement naar de geriatrische afdeling van het ziekenhuis te Palm Beach is afgevoerd).

Ik hou mijn hart vast voor over twee weken.

(Foto: JD Lasica from Pleasanton, CA, US, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons)