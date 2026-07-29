Adembenemende waanzin die voor links moet doorgaan

Arnold J. van der Kluft

Uit een verslag van een zeer-voormalig Krapuulauteur, over de Queerpride in Tilburg:

We keken ook verder dan queer vrijheid en maakten connecties met die andere vrijheidsstrijd: ‘No Pride in Genocide – Free Free Palestine!’ Ik hoorde zelfs af en toe ‘Death, Death to the IDF’

Heb ik spijt van mijn betrokkenheid bij het Palestina Komitee indertijd? Ik denk dat velen (ook) de illusie koesterden van het streven naar een seculiere staat voor joden, moslims en christenen. Ruim een halve eeuw later heerst de waanzin, en die gaat nog voor links door ook.

God sta ons bij.

Arnold J. van der Kluft

Veel kostbaar bloed heeft 's werelds loop gestort
en menig bloem is onverhoopt verdord;
verhef u niet op jongzijn en op glans,
de knop valt af, eer zij geopend wordt.

(J.H. Leopold)