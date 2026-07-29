Adembenemende waanzin die voor links moet doorgaan

Uit een verslag van een zeer-voormalig Krapuulauteur, over de Queerpride in Tilburg:

We keken ook verder dan queer vrijheid en maakten connecties met die andere vrijheidsstrijd: ‘No Pride in Genocide – Free Free Palestine!’ Ik hoorde zelfs af en toe ‘Death, Death to the IDF’

While innocent Iranians are being hanged in by the islamic regime, white German leftists are flying the flag of their killers. I fucking hate these people with a passion. pic.twitter.com/6cbJn7iPex — 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 🇮🇷 ✡︎ (@NiohBerg) July 28, 2026

Gays for Gaza are marching for Gaza, while every single gay who ever lived in Gaza was either thrown from a roof or shot to death. Clueless fools. pic.twitter.com/LME8g9wFYE — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) July 28, 2026

Laleh Almarjani die vol overgave “Long live the 7th of October!” staat te schreeuwen. Midden in Utrecht openlijk een terroristische slachtpartij verheerlijken onder het toeziend oog van de politie. Is dit niet simpelweg strafbaar?#Utrecht #Neude pic.twitter.com/dcYtNWbTqn — Eppo Tjuchem (@EppoTjuchem) July 28, 2026

Laleh Almarjani die vol overgave “Long live the 7th of October!” staat te schreeuwen. Midden in Utrecht openlijk een terroristische slachtpartij verheerlijken onder het toeziend oog van de politie.

Heb ik spijt van mijn betrokkenheid bij het Palestina Komitee indertijd? Ik denk dat velen (ook) de illusie koesterden van het streven naar een seculiere staat voor joden, moslims en christenen. Ruim een halve eeuw later heerst de waanzin, en die gaat nog voor links door ook.

God sta ons bij.