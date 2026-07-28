Huizen en auto’s van non-tegenstanders van AZC te Engelen (NB) beklad.

Dus behalve de AZCs zelf gaan we nu ook mensen die niet per se tegen de komst van een AZC zijn bedreigen en intimideren? Wat IS dit??
Bewoners van de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven zijn geschrokken van de scheldwoorden en anti-azc-teksten die afgelopen weekend op meerdere woningen en voertuigen zijn geklad. Het gaat onder meer om woningen van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers). (NOS)
In een van de gevallen betrof het niet eens uitgesproken voorstanders van een AZC, maar mensen die slechts een open discussie erover wilden hebben:
“We zijn niet per se voorstander van de opvang. We snappen goed dat mensen zich veel zorgen maken. Daarom willen ook wij gewoon informatie en met iedereen in gesprek over mogelijke gevolgen, risico’s en oplossingen. Zonder boosheid of ruzie.”
Ingrid had precies daarvoor een oproep gedaan in het dorpsblad. “Door die open houding worden we nu aan de kant van de echte voorstanders gezet en gaat onze naam rond bij extreme tegenstanders”, zegt Rob. “Wij willen er gewoon over kunnen praten, maar dat wordt heel Engelen door intimidatie en bedreigingen onmogelijk gemaakt.” (NOS
In de gemeenteraad van Den Bosch werd een verklaring aangenomen waarin afkeuring wordt uitgesproken over deze acties. Twee partijen ondertekenden deze verklaring niet, u raadt het al: de PVV en de FvD. Blijkbaar keuren deze partijen dit soort acties goed. Of zouden ze een vergelijkbare verklaring ineens wèl ondersteunen als de kiezers van hun partijen op hun beurt worden opgespoord en hùn huizen en auto’s beklad worden?
Dus wat is dit? Dat zal ik u vertellen: dit is regelrecht fascisme, met geweld en intimidatie andersdenkenden de mond snoeren. De knokploegen van de PVV en FvD. Ik mag hopen dat de politie nu eindelijk wèl eens ergens tijd voor heeft en dit fascistisch schuim opspoort en voor de rechter brengt. De overheid dient de bevolking te beschermen tegen dit soort misdadige acties als ze niet wil dat een en ander nog verder uit de hand loopt.
(Foto: WA-parade in Utrecht, waarschijnlijk in 1934 Door Fotodienst der N.S.B. – Dit mediabestand maakt onderdeel uit van de collectie die is samengesteld door het Netwerk Oorlogsbronnen (externe site), waarvan een deel beschikbaar is gemaakt via Wikimedia Commons., Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69441991)