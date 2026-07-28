Huizen en auto’s van non-tegenstanders van AZC te Engelen (NB) beklad.

Dus behalve de AZCs zelf gaan we nu ook mensen die niet per se tegen de komst van een AZC zijn bedreigen en intimideren? Wat IS dit??

Bewoners van de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven zijn geschrokken van de scheldwoorden en anti-azc-teksten die afgelopen weekend op meerdere woningen en voertuigen zijn geklad. Het gaat onder meer om woningen van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers). (NOS)

In een van de gevallen betrof het niet eens uitgesproken voorstanders van een AZC, maar mensen die slechts een open discussie erover wilden hebben:

“We zijn niet per se voorstander van de opvang. We snappen goed dat mensen zich veel zorgen maken. Daarom willen ook wij gewoon informatie en met iedereen in gesprek over mogelijke gevolgen, risico’s en oplossingen. Zonder boosheid of ruzie.”