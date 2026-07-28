Olie- en gasbedrijven boeken reuzewinsten – terwijl Europa brandt

De zes grootste olie- en gasbedrijven ter wereld leggen enorme winstcijfers voor terwijl de wereld geteisterd wordt door hittegolven en natuurbranden. “Een direct gevolg van dit fossiele winstbejag”, zegt Oxfam in een analyse van de winstcijfers.

Chevron, Shell, BP, ENI, Exxon en TotalEnergies hebben hun nettowinst in het tweede kwartaal van dit jaar bijna kunnen verdubbelen, van 23 miljard dollar in het vorige kwartaal naar 45 miljard dollar. Qua jaarwinst komt dat neer op bijna 17 miljoen dollar per uur, of zo’n 4.660 dollar per seconde. – Lees verder bij IPS