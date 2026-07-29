Anale drones en Bregje

Lopen we daar zondagmiddag doodkalm op de hei in het Goois Natuurreservaat, tegenwoordig omheind vanwege de Schotse hooglanders – zoemt er opeens een drone boven ons, die ook nog een minuutje blijft hangen op zo’n 20 m hoogte. Het was zeker weer té rustig… ik voel me bespied en zwaai wild dat-ie moet opsodemieteren.

Aan het eind van de hei zit de dader op een bankje. Na mijn openingsverwijt zegt hij in het Engels met een zwaar Frans accent dat er nergens staat dat je daar niet mag droneren. (Ik bedenk nu, de volgende dag inderdaad, dat er vanwege het GNR ook nergens staat dat je daar geen dieren mag vangen, jagen of doden, of vrouwen mag verkrachten of vermoorden). De man heeft nog een peuk tussen zijn vingers ook en die buitenkans pak ik meteen even mee… – Maar hij is niet áán hoor, zegt hij. Deze modelburger toont me zelfs zijn zakasbakje…

Na 12 minuten arresteerde de vreemdelingenpolitie hem en ze hebben mij bevestigd dat hij diezelfde avond al is uitgezet terwijl zijn paspoort is afgenomen, zijn drone vernietigd en of ik die restjes plastic morgen thuis wil ontvangen, met een oorkonde.

Ik moet me niet zo opwinden van mijn vriendin.

Dan over naar het heden, maandagochtend 5 uur, ik kon niet meer slapen. Herhaling op tv van het Filosofisch Quintet (Kwintet) van Human.

Hou je vast (of niet, natuurlijk): schrijfster Bregje Hofstede – onder meer van ‘Van Vulva tot Vagina’ – zegt daar dat alle mannen maar eens anaal genomen moeten worden, zodat wij ook eens kunnen voelen ‘hoe het voor vrouwen is’… Wraaklust? Ik denk het niet – hooguit een beetje.

Arnon leidt het gesprek zoals altijd rustig, en zegt aan het eind dat daar wel wat inzit. Nu moeten we Bregje misschien niet te letterlijk nemen. Ze oogt gezond, vriendelijk en vrolijk en heeft zelfs een man en kind. Op de andere zender loopt een degelijk programma over bevallen met veel bloot.

Maar zou het nou geen goed idee zijn om deze vorm van feministische, educatieve introductie eerst eens uit te proberen op PVV- en FVD-stemmers? Die hebben dat misschien (?) meer nodig dan u of ik. (Maar stel je nou toch ’s voor dat ze het, zoals sommige vrouwen die ik ken, lékker gaan vinden…? Of verzinnen die maar wat?)

O ja, denkend aan Holland: een SS’er destijds in de oorlog in Groningen, ik meen ene Ernst Knorr, martelde daar graag mannen uit het verzet met zijn knuppel door die in etc etc. Hij en veel van zijn dode SS-vrienden liggen nu op de nazibegraafplaats Ysselsteyn (gem. Venray) met eeuwige militaire (!) grafrust. Daar legden de na-oorlogse Duitsers dan vier decennia lang kransen op hun 4 mei (dat is 11 november) – meteen ook maar voor de ‘collega’ die Anne Frank c.s. liet deporteren, Julius Dettmann – een soort Eichmann van de Lage Landen.

Maar die kranslegging, lieve lezers en lezeressen, hebben we toch maar mooi weten te stoppen!

PS: zou je van het natuurreservaat zo’n drone mogen neerschieten?

– Uitgelichte afbeelding: Door United States Air Force photo by Senior Airman Larry E. Reid Jr. – http://www.af.mil/News/Photos/igphoto/2000507579/ ([1]), Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1788080