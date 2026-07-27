Aantal bosbranden in Europa met ruim de helft gestegen in vier jaar tijd

Het aantal bosbranden in de Europese regio is in de afgelopen vier jaar met 57 procent gestegen. In Portugal en Spanje zijn ze zelfs verdubbeld op amper een jaar tijd. Dat zegt Hans Kluge, de regionale directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Vorig jaar verwoestten bosbranden in de Europese regio van de WHO nog 2,2 miljoen hectare, tegenover 1,4 miljoen hectare in 2022 – een stijging van 57 procent. Sinds 2025 hebben Spanje en Portugal een verdubbeling van het aantal brandhaarden opgetekend.

Bosbranden vernietigen wouden, huizen en bestaansmiddelen, maar achter de cijfers gaan vooral echte mensen en gemeenschappen schuil, zegt Kluge. Steeds vaker leiden natuurbranden tot grote evacuaties en eisen ze ook mensenlevens. Bovendien legt de nieuwe realiteit een enorme druk op hulpdiensten en gezondheidszorgstelsels.

“En aangezien de klimaatverandering leidt tot een opwarmende wereld, moeten we ons voorbereiden op frequentere en hevigere bosbranden.”

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