Aanslag op synagoge in Manchester + Updates

‘Globalize the intifada’ in de praktijk. In Crumpsall, een voorstad van Manchester, is een man met een auto ingereden op de bezoekers van een synagoge. Zeker vier mensen zijn gewond geraakt. De dader is neergeschoten door de politie. Volgens Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, is de dader overleden.

Verklaring politie op X:

De politie werd om 9.31 uur door een burger naar de Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue aan Middleton Road in Crumpsall geroepen. Hij verklaarde dat hij had gezien hoe een auto op burgers was ingereden en dat een man was neergestoken. GMP verklaarde om 9.37 uur dat er sprake was van een PLATO en een ernstig incident. Om 9.38 uur werd er geschoten door vuurwapenofficieren van de Greater Manchester Police. Eén man is neergeschoten, vermoedelijk de dader. Om 9.41 uur arriveerden paramedici ter plaatse en verlenen zij eerste hulp aan omstanders. Op dit moment zijn er vier omstanders met verwondingen veroorzaakt door zowel het voertuig als steekwonden. Omstanders wordt gevraagd het gebied te vermijden terwijl de politie zich met het incident bezighoudt.

Een getuige:

Ik was buiten en hoorde een harde knal. Ik dacht dat het misschien vuurwerk was. Mijn man ging naar buiten, rende toen weer naar binnen en zei: ‘Er is een terroristische aanslag gepleegd. Ik sprak met iemand die zei dat ze aan het rijden was en een auto zag die slingerend reed en tegen de poort [van de synagoge] botste. Ze dacht dat hij misschien een hartaanval had gehad. Zodra hij uit de auto stapte, begon hij iedereen in zijn buurt neer te steken. Hij ging op de bewaker af en probeerde de synagoge binnen te dringen. Hij bevond zich op de binnenplaats. Iemand barricadeerde de deur. Iedereen is in complete shock.

De man reed in op de bezoekers van de synagoge, waarna hij uitstapte en een beveiliger neerstak. Het lukte de dader niet de synagoge te betreden. Het lichaam van de dader is nog niet verwijderd. De politie roept het publiek op de omgeving te mijden omdat men bang is dat de dader een bomgordel draagt.

Update: twee slachtoffers zijn inmiddels overleden.

Update: het zat er natuurlijk aan te komen

Just 2 weeks ago @BobbyVylan openly called for a violence against “Zionists” in the Amsterdam concert These are his words:

“Fuck the Zionists! Get out there and fight them! Get out there and meet them in the street. Get out there and let them know that you do not stand by them!” https://t.co/O6HpOSFJSG pic.twitter.com/Ko365IirSM — Michael Elgort (@just_whatever) October 2, 2025



Update: de politie heeft een explosief tot ontploffing gebracht

Aanvulling: deze aanslag vond plaats op Jom Kippoer, net als de overval door Hamas twee jaar geleden. De synagogen in Manchester hebben alle vieringen afgelast.

Uitgelichte afbeelding: Crumpsall Park, By Keith Williamson, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9113949