De eerste dag van mei is traditioneel de Dag van de Arbeid, in Nederland om mysterieuze redenen nog steeds geen vrije dag. Voor ons is het vooral een excuus terug te gaan naar een tijd dat socialisme nog niet verward werd met postkoloniaal gezwam. Een muzikale trip down memory lane.

Bert Brecht mag natuurlijk niet ontbreken. De grootste Duitse toneelschrijver van de twintigste eeuw schreef de tekst voor het Einheitsfrontlied, Hans Eisler verzorgde de muziek. De bekendste versie is die van Ernst Busch, maar dan confronteert Youtube je met een hamer, een sikkel en het hoofd van Lenin. Doe maar niet. Allereerst de fraaie Nederlandstalige versie van Vuile Mong en zijn Vieze Gasten:

De rockversie van de onvolprezen Ton, Steine Scherben:

De meezingversie van Hannes Wader:

A las Barricadas (naar de barricaden) was één van de populairste anarchistische liederen tijdens de Spaanse Burgeroorlog/Revolutie. Muziek van Józef Pławiński, tekst van Valeriano Orobón Fernández. Engelse vertaling in de video:

Brecht is op zijn best als hij wat minder expliciet is:

Es wechseln die Zeiten/Die riesigen Pläne/Der Mächtigen kommen am Ende zum Halt./Und gehn sie einher auch wie blutige Hähne/Es wechseln die Zeiten, da hilft kein Gewalt.

The world turned upside down, een eerbetoon aan de vroegsocialistische Diggers. Geschreven door Leon Rosselson, die er wat te weinig eer voor krijgt: We work we eat together/We need no swords/We will not bow to the masters/Or pay rent to the lords.

Met pacifisten loopt het meestal niet goed af en de Diggers vormden geen uitzondering: de beweging werd met geweld de kop ingedrukt.

Chumbawamba zette de door Gerrard Winstanley, de ‘leider’ van The Diggers, geschreven ballade You Noble Diggers All in 1988 op de plaat onder de titel The Diggers’ Song: Your houses they pull down, stand up now, stand up now,/Your houses they pull down, stand up now/Your houses they pull down to fright poor men in town/But the gentry must come down and the poor shall wear the crown.

Attila the Stockbroker combineerde The Diggers’ Song met The World Turned Upside Down:

Een dag van vreugd’, een dag van strijd. Meestal ook de gelegenheid om te doen alsof we bij links zo eensgezind zijn.



¡Venceremos! – lied van de Unidad Popular, Chili, 1970

En de overwinning, lieve mensen, ligt aan de einder, die soms dichterbij leek dan bijvoorbeeld nu. Dit is een “achteraf”-lied over de Portugese revolutie.



Viva o poder popular, José Afonso

Geen 1-mei-lied heeft mij (AJvdK) zo geraakt als dit, uitgevoerd door Neerlands Hoop in het Anti City Circus 1978.



Het is weer tijd om te bepalen waar het allemaal op staat

Hartige kost, geen kerkgezang, van sociaal-democraten, 1937. Waar zijn de tijden? En waar is het derde couplet van HRH…?

Samengesteld door PvdG en AJvdK

– Uitgelichte afbeelding: Por I, Henrique Matos, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6634875