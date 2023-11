Zweedse arbeiders nemen het op tegen Tesla

In Zweden wordt al vijf weken gestaakt door de arbeiders van Tesla. Elon Musk weigert een collectieve arbeidsovereenkomst af te sluiten met vakbond IF Metall. Volgens Musk zijn collectieve arbeidsovereenkomsten niet meer van deze tijd, een riedel die je ook in Nederland weleens hoort op de rechtervleugel van de VVD. IF Metall ziet dat (terecht) als een aanval op de positie van Zweedse arbeiders.

Inmiddels hebben diverse andere vakbonden zich solidair verklaard met de arbeiders van Tesla. De staking wordt gesteund door transport- en havenarbeiders, die weigeren om Tesla’s te laden of te lossen in Zweedse havens; door elektriciens die weigeren om service of reparaties uit te voeren in de werkplaatsen van Tesla; en door schilders, die niet aan Tesla’s willen werken. De Noorse vakbondskoepel Fellesförbundet heeft eveneens gedreigd met solidariteitsacties. De vakbondskoepel zal naar eigen zeggen niet passief blijven toekijken mocht Musk proberen Tesla’s via Noorwegen te exporteren.

Volgens IF Metall gaat het om meer dan alleen loonsverhogingen. Momenteel vallen 9 van de 10 Zweedse arbeiders onder een collectieve arbeidsovereenkomst. Als Musk blijft weigeren een collectieve arbeidsovereenkomst te tekenen legt hij een bom onder het Zweedse stelsel en ondergraaft hij de positie van ál die arbeiders.

Inmiddels zijn de eerste resultaten zichtbaar. Het Zweedse betalingsbedrijf Klarna – dat aanvankelijk ook weigerde een collectieve arbeidsovereenkomst te tekenen – ging haastig overstag.

Musk – een extreme libertariër die geen idee heeft wat “solidariteit” betekent – heeft op X/Twitter de solidariteitsstakingen inmiddels betiteld als “krankzinnig”.

Bron: de Guardian

Uitgelichte afbeelding: By Steve Jurvetson from Menlo Park, USA – Elon Musk overlooking the remains of F9R, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62433256