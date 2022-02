Zwarte Amerikaan doodgeschoten door politie in VS

In Minneapolis is afgelopen woensdag een Zwarte man Amir Locke door de politie vermoord nadat zij zonder te kloppen zijn huis binnenvielen.

In de stad van George Floyd heeft de Amerikaanse politie weer iemand vermoord, een SWAT team was op zoek naar een moordverdachte en schoot de 22-jarige Amir Locke dood. De situatie is vergelijkbaar met de moord op Breonna Taylor, die in 2020 door de politie in Kentucky werd doodgeschoten, nadat zij midden in de nacht haar appartement binnenvielen op zoek naar haar ex-vriend. Ook nu had de politie geen arrestatiebevel om Amir Locke te arresteren, laat staan om zonder te kloppen zijn huis binnen te vallen. Een Zwarte mensenrechten advocaat legt dit duidelijk uit aan de burgemeester Frey tijdens een persconferentie.

This is powerful. Civil rights attorney @nvlevy stands up during Chief Huffman & Mayor Frey’s scripted news conference about the cops murdering Amir Locke and demands accountability. “You all are not gonna waste my goddam time.”#JusticeForAmirLocke pic.twitter.com/x1Ma8fIVB8 — Qasim Rashid, Esq. (@QasimRashid) February 4, 2022

Vandaag werden de bodycambeelden van het arrestatieteam openbaar gemaakt. Te zien is dat Amir een pistool in zijn handen heeft, maar hij had een wapenvergunning en als er midden in de nacht mensen jouw huis binnenstormen, dan is het verklaarbaar dat je naar je wapen grijpt. Een waarschuwing, de bodycam beelden hieronder zijn schokkend, net als de beelden van een paar maanden geleden waarbij meerdere agenten een ongewapende man executeren tijdens een verkeerscontrole in Tennessee.

BREAKING body Cam Footage of the Fatal Shooting of Amir Locke. pic.twitter.com/ttEFBfbSDY — TheFamily'sSoup TV (@FamilysSoupTV) February 4, 2022

Politiemoorden blijven een endemisch probleem in de Verenigde Staten, ook na de moord op George Floyd in 2020. Vorig jaar werden er 1134 mensen door de politie doodgeschoten, 7 meer dan het jaar ervoor. Nog steeds hebben Zwarte mensen een driemaal hogere kans om door de politie te worden neergeschoten. Verder blijkt dat 1 op de 5 schietpartijen van politie iemand betreft die psychische problemen heeft. Van President Biden hoeft men net als onder Obama ook niet veel veranderingen te verwachten, hij heeft al aangegeven juist meer aan politie te willen uitgeven.