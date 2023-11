Zingend naar de slachting

De loopgravenoorlog speelde zich af in het grensgebied van Nederlands en Frans (even van standaardtaal uitgaande). We hadden een versie in het Nederlands, zij het ook juist uit Nederland dat buiten het oorlogsgeweld gebleven was. We hadden variaties in het originele Engels van Schots-Australische auteur Eric Bogle en een Duitse versie, de talen van de legers die tegenover elkaar stonden. En het Frans? was mijn vraag gisteren.

Een attente lezer wijst ons op een Franse versie. Hartelijk dank.

Content de te voir, mon vieux Willie McBride

J’ai marché longtemps pour arriver jusqu’à toi

Permets que je m’assoie un instant sur ta tombe

Il fait chaud, fatigué, et le soleil me plombe

Je lis sur la pierre que tu n’avais pas vingt ans

Quand en mille neuf cent seize tu as rejoint en chantant

La grande hécatombe, celle qui t’a volé

Ta jeunesse et ta vie dans l’immense charnier

A-t-on joué du tambour

Du fifre, au petit jour

Comme marche funèbre

Lorsqu’ils t’ont mis en terre ?

Ont-ils joué “The last post” pour tes restes

Et puis les cornemuses “Flowers of the forest”?

Es-tu resté vivant dans le cœur d’une belle

Quelque part au pays des vertes vallées ?

As-tu toujours vingt ans pour ce cœur si fidèle

Qui te pleure chaque jour et t’aimera à jamais ?

Ou bien n’es-tu plus qu’un très lointain souvenir

Qu’une photo jaunie, abîmée, oubliée

Accrochée dans un coin dans un vieux cadre en cuir

Recouvert de poussière depuis tant d’années ?

A-t-on joué du tambour

Du fifre, au petit jour

Comme marche funèbre

Lorsqu’ils t’ont mis en terre ?

Ont-ils joué “The last post” pour tes restes

Et puis les cornemuses “Flowers of the forest”?

À présent le soleil se couche sur les prés

Et une douce brise fait se plier les fleurs

Les rouges coquelicots, rouges du sang versé

Envahissent les tombes en tapis de couleurs

Oubliés la mitraille, les gaz, les barbelés

Que des milliers de croix à perte d’horizon

Des milliers de nos frères décimés et damnés

Par la folie des hommes amoureux des canons

A-t-on joué du tambour

Du fifre, au petit jour

Comme marche funèbre

Lorsqu’ils t’ont mis en terre ?

Ont-ils joué “The last post” pour tes restes

Et puis les cornemuses “Flowers of the forest”?

Je dois te quitter, mon vieux Willie McBride

Mais je voudrais encore te demander ceci

Pensais-tu vraiment que cette folle guerre

Mettrait fin pour toujours à toutes les guerres ?

Croyais-tu qu’elle serait la dernière de toutes ?

Savais-tu que les hommes en suivant cette route

Ont continué les tueries, la barbarie, la mort

Que le feu a tonné encore et encore ?

A-t-on joué du tambour

Du fifre, au petit jour

Comme marche funèbre

Lorsqu’ils t’ont mis en terre ?

Ont-ils joué “The last post” pour tes restes

Et puis les cornemuses “Flowers of the forest”?

A-t-on joué du tambour

Du fifre, au petit jour

Comme marche funèbre

Lorsqu’ils t’ont mis en terre ?

Ont-ils joué “The last post” pour tes restes

Et puis les cornemuses “Flowers of the forest”?



Willie McBride, Renaud

– Uitgelichte afbeelding: Door John Warwick Brooke – This photograph Q 2456 comes from the collections of the Imperial War Museums., Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=569360