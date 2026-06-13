Hof van Beroep: Trumps naam dient vooralsnog verwijderd te worden van Kennedy Center

Een Amerikaans federaal Hof van Beroep heeft het verzoek van het bestuur van het Kennedy Center afgewezen, waarin gevraagd werd om uitstel van het verwijderen van Donald Trumps naam van de gevel gedurende de beroepsprocedure. Daarmee moest een eerder bevel van de rechtbank opgevolgd worden dat stelde dat Trumps naam van de gevel verwijderd moet worden (het bestuur dat door hem aangesteld was en waarvan hij zichzelf tot voorzitter had benoemd had het centrum omgedoopt in het Donald J. Trump and John F. Kennedy Center for the Performing Arts).

De rechtszaak was aangekaart door een voormalig lid van dat bestuur, dat aanvoerde dat het centrum expliciet ter nagedachtenis van John F. Kennedy was opgericht, wat door het Congres bepaald was, en dat tot een wijziging daarvan dus ook alleen door het Congres kon worden beslist.

Trumps naam was inmiddels al van het briefpapier en de website verwijderd.

Dit is natuurlijk dè ultieme vernedering voor Trump, en in typisch Trumpiaanse stijl heeft het bestuur inmiddels laten weten dat als het gedwongen wordt tot deze naamswijziging het centrum het risico loopt allerlei donaties te moeten teruggeven met een faillissement als gevolg. Met andere woorden: als Trump het niet kan hebben moet het maar kapot.

Maar zoals gezegd, er loopt nog een beroep, en alhoewel Trump veel rechtszaken in eerste instantie verliest is dat in beroep veel minder vaak het geval.

De verwijdering van diens naam van de gevel van het Kennedycentrum kan intussen gevolgd worden via onderstaande livestream. Inmiddels heeft men de steigers afgeschermd met zeil, zodat de fysieke verwijdering van de letters niet gezien kan worden. Bovendien werden de werkzaamheden onderbroken vanwege een onweersbui die gisterenavond uitbrak in Washington.

(Afbeelding: Mack Male from Edmonton, AB, Canada, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons)