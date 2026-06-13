Vier activisten van Palestine Action veroordeeld tot in totaal 22 jaar gevangenisstraf

Vier activisten terrroristen van Palestine Action (PA) zijn veroordeeld tot in totaal 22 jaar gevangenisstraf omdat ze bij een wapenfabriek voor 1,2 miljoen pond aan schade hebben aangericht en de ruggengraat van een politieagente hebben gebroken.

De 23-jarige Samuel Corner is veroordeeld tot 8 jaar en 8 maanden gevangenisstraf wegens zware mishandeling en vernieling. Charlotte Head en Leona Kamio zijn veroordeeld tot 6 jaar en 45 dagen gevangenisstraf wegens vernieling. Fatema Rajwani werd veroordeeld tot 5 jaar en 8 maanden gevangenisstraf wegens vernieling.

Het viertal gebruikte op 6 augustus 2024 een oude gevangenisbus als stormram om het terrein van Elbit Systems in Bristol binnen te dringen. Eens binnen gebruikte het viertal voorhamers en koevoeten om computers, drones en andere apparatuur te vernielen, voordat de politie en de beveiliging ingrepen.

Politieagente Kate Evans liep een gebroken ruggengraat op nadat ze tijdens de inval met een voorhamer was geslagen, want Gaza.

De rechter was van oordeel dat de misdrijven een terroristische achtergrond hadden omdat ze expliciet tot doel hadden de Britse regering met behulp van geweld te dwingen de activiteiten van Elbit in het Verenigd Koninkrijk te blokkeren: “Each defendant agreed to take part in high-level actions, and did so with the shared aim of shutting down Elbit and ending what they regarded as British complicity in Israeli war crimes”. Volgens de Sentencing Act 2020 zijn rechtbanken wettelijk verplicht om, indien een misdrijf een terroristisch verband heeft, dit als een verzwarende omstandigheid te beschouwen.

De uitspraak van de rechter heeft dat de vier activisten ten minste tweederde van hun straf voor vernieling moeten uitzitten en dat ze voor de paroolcommissie moeten verschijnen om hun vrijlating te verkrijgen.

Na hun vrijlating blijven ze nog tenminste een jaar onder toezicht staan.

De politie arresteerde 107 sympathisanten van PA die luidruchtig uiting gaven aan hun ongenoegen, o.a. door te proberen de weg te blokkeren. PA wordt door de Britse regering beschouwd als een terroristische organisatie, wat betekent dat een openlijke steunbetuiging aan de groep als een misdrijf gezien wordt.

Uitgelichte afbeelding: Arrestatie van een activist van PA, september 2025 – By indigonolan – https://www.flickr.com/photos/200818277@N02/54771627306/, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=175005432