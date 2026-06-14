Progrock klassieker du jour: In A Glass House

Vorige week werd ik door collega Pyt op dit nummer van Gentle Giant gewezen. Hij weet dat ik progrocker was in de jaren zeventig/tachtig (en ben het deels nog wel). Ik was echter vooral met Genesis, Yes, King Crimson en UK bezig. Ik heb vast wel eens een album van Gentle Giant geleend in de bibliotheek, maar blijkbaar is het me niet bijgebleven.

Dit is echter zonder meer een briljante compositie, fantastisch gespeeld (ik krijg hoofdpijn bij het idee sommige van die partijen uit te moeten zoeken). Bovendien klinkt het echt prachtig. Glashelder en vrij droog, maar ik hou ervan als ik elk instrument goed kan onderscheiden. De akoestische instrumenten komen er heel mooi uit, ook al worden ze gecombineerd met elektrische.

(Foto: Richard Aaron; distributed by Capitol Records, Public domain, via Wikimedia Commons)