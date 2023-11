De loopgraven bij de Somme

Deel 2 van een serie vanwege Wapenstilstandsdag, deel 1 hier.

De groene velden van Frankrijk, waar de klaprozen geacht worden te bloeien, al zul je die in november niet meer zien vanuit de grond.

Een Nederlandse versie van No man’s land, tekst en leidend vocaal Frans Smulders, een achterneef van schrijver dezes – hoe ik daar achter ben gekomen bij een concert van de band vertel ik maar niet.



’14-’18, Wolverlei

Weit in der Champagne im Mittsommergrün,

dort, wo zwischen Grabkreuzen Mohnblumen blühn,

da flüstern die Gräser und wiegen sich leicht

im Wind, der sanft über das Gräberfeld streicht.

Auf deinem Kreuz finde ich, toter Soldat,

deinen Namen nicht, nur Ziffern, und jemand hat

die Zahl neunzehnhundertundsechzehn gemalt,

und du warst nicht einmal neunzehn Jahre’alt.

Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen,

so wie sie es mit uns heute immer noch tun.

Und du hast ihnen alles gegeben – deine Kraft, deine Jugend, dein Leben.

Hast du, toter Soldat, mal ein Mädchen geliebt?

Sicher nicht, denn nur dort, wo es Frieden gibt,

können Zärtlichkeit und Vertrauen gedeihn.

Warst Soldat, um zu sterben, nicht um jung zu sein.

Vielleicht dachtest du dir, ich falle schon bald,

nehme mir mein Vergnügen, wie es kommt, mit Gewalt.

Dazu warst du entschlossen, hast dich aber dann

vor dir selber geschämt und es doch nie getan.

Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen …

Soldat, gingst du gläubig und gern in den Tod?

Oder hast du, verzweifelt, verbittert, verroht,

deinen wirklichen Feind nicht erkannt bis zum Schluß?

Ich hoffe, es traf dich ein sauberer Schuß.

Oder hat ein Geschoß dir die Glieder zerfetzt?

Hast du nach deiner Mutter geschrien bis zuletzt,

bist du auf deinen Beinstümpfen weitergerannt,

und dein Grab, birgt es mehr als ein Bein, eine Hand?

Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen …

Es blieb nur das Kreuz als einzige Spur

von deinem Leben, doch hör meinen Schwur,

für den Frieden zu kämpfen und wachsam zu sein.

Fällt die Menschheit noch einmal auf Lügen herein,

dann kann es geschehn, daß bald niemand mehr lebt,

niemand, der die Milliarden von Toten begräbt.

Doch längst finden sich mehr und mehr Menschen bereit,

diesen Krieg zu verhindern, es ist an der Zeit.

Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen …



Es ist an der Zeit, Hannes Wader, tweede/derde stem: Konstantin Wecker, Reinhard Mey



Donovan



Joss Stone met Jeff Beck

Het lied is bijzonder geliefd in Ierland. De naam William McBride kan een rol spelen. Of deze versie, The Fureys & Davey Arthur, nr. 550 in onze Alternatieve Top-2000.

Een Franse versie kan ik helaas niet vinden.

– Uitgelichte afbeelding: By John Warwick Brooke – http://media.iwm.org.uk/iwm/mediaLib//358/media-358345/large.jpgThis photograph Q 4417 comes from the collections of the Imperial War Museums., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39574943