Yesilgöz ziet Argentinië als lichtend voorbeeld

Dilan Yesilgöz ziet – in navolging van de knetterrechtse econoom Lex Hoogduin – de Argentijnse president Milei als lichtend voorbeeld:

Het pleidooi van @lexhoogduin is precies dat van de VVD. De overheid daadwerkelijk verkleinen. Minder uitgeven. Kritisch kijken wat de kerntaken moeten zijn die mensen ondersteunen in plaats van in de weg zitten. Als Argentinië het kan, kan Nederland het ook. Laten we de koppen… pic.twitter.com/twVWhLrn5C — Dilan Yesilgöz – Zegerius (@DilanYesilgoz) November 6, 2025



Opmerkelijk, want onlangs zag Donald Trump zich nog gedwongen de Argentijnse economie door middel van een financiële injectie van 20 miljard dollar op de been te houden. Milei is er in geslaagd de torenhoge inflatie in Argentinië terug te brengen tot een min of meer acceptable (voor Argentinië, dan) 30%, maar de arbeiders- en middenklasse hebben daar een hoge prijs voor moeten betalen.

Maar de prijs hiervoor is een gedevalueerde peso en forse bezuinigingen op overheidssubsidies, waardoor huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs voor miljoenen mensen onbetaalbaar zijn geworden. De consumentenbestedingen zijn vorig jaar sterk gedaald en het voorzichtige herstel is ongelijk verdeeld: de uitgaven voor materiële goederen zoals appartementen en auto’s zijn onder de rijken explosief gestegen, terwijl steeds meer arme mensen zich geen schoenen of voedsel kunnen veroorloven. Volgens officiële gegevens hebben negen op de tien Argentijnse huishoudens schulden. Nog meer huishoudens zijn in gebreke gebleven bij het aflossen van een lening.

Niet echt een aantrekkelijk beeld, als je het mij vraagt. En dan te bedenken dat JA21 economisch nog rechts van de VVD staat. Horrorscenario: straks heeft Nederland een regering waarbij we voor een in elk geval nog een béétje sociaal beleid afhankelijk zijn van het CDA.

Uitgelichte afbeelding: Door De Balie, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=125331257