Witte Huis publiceert videogame van uitzetten immigranten

Ik wou dit artikel beginnen met de zinsnede “Steeds als je denkt dat (het regime) Trump niet lager kan zinken…” Maar besefte dat ik dat gewoon niet meer moet denken. Er zit eenvoudigweg geen bodem onder het (gebrek aan) ethisch besef van Trump en zijn regime.

De laatste weerzinwekkende actie van het schuim dat het Witte Huis bevolkt is het uitbrengen van een videospel dat het uitzetten van immigranten simuleert:

“De game Rio Run is gebaseerd op de bekende game Snake. In het nieuwe spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Tom Homan migranten langs de Rio Grande, de grensrivier tussen de Verenigde Staten en Mexico. In Build the wall, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens “te beschermen tegen de naderende horde”. “

Leuk! Immigranten opjagen en uitzetten! Op deze manier probeert men het criminele deportatiebeleid van het regime, uitgevoerd door haar moorddadige ICE-agenten, te normaliseren, en de immigranten de dehumaniseren. Goebbels had het niet beter kunnen bedenken.

(By DHSgov – https://www.flickr.com/photos/126057486@N04/54594630200/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=167972920)