Ik ben lid geworden van PRO

Ik voelde mij al lang schuldig dat ik geen lid van een politieke partij was. Ik hield me voor dat ik dan misschien niet langer als een onafhankelijk schrijver zou kunnen worden gezien. Maar dat was onzin. Een democratische politieke partij helpt de vrijheid hoog te houden en lant zijn leden graag de volle vrijheid van het woord. Daarom heb ik nu een daad gesteld om mijn solidariteit te tonen. Ik ben lid van PRO geworden.

Toch PRO, al is het dan geen PROvo.

LISPELENDE LOKROEP

Het grootste gevaar komt van binnenuit, zien we in heel Europa. Wat kunnen we in Nederland en omstreken doen om de opmars van extreemrechts terug te dringen? We moeten op zijn minst de sociale zekerheid in stand houden. Als die verder afbrokkelt en mensen hun rekeningen niet meer betalen kunnen zien we dat de lokroep van de gemaskerde fascistische partijen verleidelijker in de oren lispelt. Dat zien we in Duitsland, waar de regering van Merz de gestegen kosten voor de nodige defensie wil laten betalen door bezuinigingen op uitkeringen en pensioenen.

Ook in Nederland is ons minderheidskabinet nu gekomen met plannen in die richting. 7 miljard extra belasting zou moeten worden betaald door de middenklasse. Waarom wordt er aan de rijksten geen extra bijdrage gevraagd? Dat is een vraag die in Europa en ook in Nederland vreemd genoeg genegeerd wordt door de meeste regeringen.

SAMEN

Een fatale misslag volgens mij, want die oneerlijke keuze ten koste van de werkenden en uitkeringstrekkers zal straks als een van de oorzaken worden aangewezen wanneer in Nederland de FvD, in Frankrijk Le Pen, in Duitsland de AfD aan de macht komen.

Ik heb er steeds voor gepleit dat Groen Links en de PvdA één grote partij zouden worden. Als je de fascisten wilt tegenhouden moet links zich verenigen, dat is een voorwaarde voor succes. Hoe zijn de nazi’s erin geslaagd om aan de macht te komen, terwijl zij zelfs bij de laatste normale verkiezingen nog niet een derde van de kiezers achter zich kregen? Doordat de sociaaldemocraten en communisten elkaar bestreden in plaats van samen Hitler de voet dwars zetten. Een historische les die nooit vergeten mag worden.

PRO mag van mij nog best verder fuseren. Geweldig dat Klaver en Dassen nu aan het kabinet laten weten dat PRO en VOLT gezamenlijk met hen willen onderhandelen over de begroting. Maar dan wel op basis van ‘weg met de bezuinigingen op de sociale zekerheid’. Dat is een stap, hoop ik, naar uitbreiding van PRO met VOLT, een partijtje van prima mensen die voor een verenigd Europa knokken, zoals PRO dat ook doet. En van mij mag ook de Dierenpartij meedoen aan de bouw van een gezamenlijk fort tegen de door Poetin en Trump opgestuwde zwarte vloed.

VERZET

‘Links’, zei ik. Maar wat is er eigenlijk zo ‘links’ aan, als je voor het behoud van de democratie bent en ook voor de sociale democratie? We zouden dat misschien beter ‘normaal’ kunnen noemen. Maar nu de verhoogde defensie-uitgaven vragen om financiering ten koste van inkomens en nu we moeten kiezen voor hogere belasting voor de allerrijksten wordt het toch duidelijker waarom het woord ‘links’ op z’n plaats is.

Rechts, de VVD voorop, wil hoe dan ook vermijden dat de rijksten meer gaan betalen, links wil dat juist wel. Dus wie kiest voor extra belasting voor de rijksten (en zich niet laat afbluffen door dreigementen dat zij dan ons land zullen verlaten), die is links. Wel degelijk. Zo zit het.

Ja, ik vind het jammer dat de leden van PRO (het zijn er na mijn toetreding meer dan 110.000!).in een referendum ervoor gekozen hebben lid te worden van de partij van de Europese sociaaldemocraten. En niet van De Europese Groenen. Maar PRO heeft wel uitgesproken zich voor een zo nauw mogelijk contact tussen die twee partijen te zullen inzetten.

Ik hoop maar dat Europese sociaaldemocraten zullen gaan inzien dat bezuiniging ten koste van de middenklasse rechts aan de macht helpt. De Duitse SPD, die nu samen met Merz regeert, zou dit moeten begrijpen. Alleen in de staat Mecklenburg-Vorpommern, waar de lijsttrekster van deze partij zware kritiek uit op het bezuinigingsprogramma van haar regering, heeft de SPD gewonnen. Elders is de SPD een schaduw van de vroegere volkspartij geworden. De aanpak van de uitpuilende vermogensongelijkheid, waarin topmiljardairs een rijkdom hebben die gelijkstaat aan het vermogen van een heel land, zou topprioriteit van de sociaaldemocratie moeten zijn.

PRO heeft heel wat te doen, maar zonder deze gelukkig verenigde politieke kracht is er geen verzet tegen extreemrechts. Als steun voor dit verzet betaal ik nu graag contributie.

Waarom wordt niet iedereen van goede wil lid van PRO?