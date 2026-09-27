Bomaanslag op Britse luchtmachtbasis voorkomen

De Britse politie heeft vandaag een autobomaanslag op een basis van de RAF in Fairford (even ten noorden van Swindon) weten te voorkomen.

Rond 00.45 vanochtend ontving de politie een melding over drie verdachte witte bestelwagens die richting de vliegbasis reden. Omdat er eerder al signalen waren ontvangen dat er ‘iets’ stond te gebeuren, reageerde de politie meteen. De bestelwagens werden door zwaarbewapende politie-eenheden klemgereden en vijf inzittenden werden gearresteerd. Ze worden verdacht van het overtreden van de Britse explosievenwet en het voorbereiden van een terroristische aanslag.

De busjes zijn onderzocht door een explosievenopruimingsdienst van het leger. Op foto’s zijn grote, zwarte objecten te zien. Wat die objecten precies zijn valt op afstand niet vast te stellen. De politie onderzoekt momenteel of dit kant-en-klare bommen zijn of grondstoffen voor een zware zogenaamde VBIED (voertuigbom).

Tientallen omwonenden in Whelford moesten met spoed hun huizen verlaten en zijn elders opgevangen. Op de vliegbasis zelf is de hoogste militaire alarmfase (Delta) afgekondigd, terwijl omliggende bases op scherp zijn gezet.

Over de identiteit en de nationaliteit van de vijf arrestanten doet de politie vooralsnog geen mededelingen. De vijf mannen zitten momenteel vast op een extra beveiligd cellencomplex.

De antiterreurpolitie onderzoekt verschillende scenario’s, maar bronnen binnen het onderzoek melden dat een Iraans complot momenteel het meest waarschijnlijke motief is. Het vermoeden bestaat dat Iraanse agenten hier rechtstreeks bij betrokken zijn. De vliegbasis RAF Fairford wordt door de Amerikaanse luchtmacht intensief gebruikt voor bommenwerpers die defensieve missies uitvoeren tegen Iraanse raketinstallaties in het Midden-Oosten. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft in juli 2026 gedreigd dat bases die voor deze Amerikaanse aanvallen worden gebruikt, legitieme doelwitten zijn.

UPDATE: 5 men have now been arrested on suspicion of a car bomb plot against RAF Fairford, found with 3 vans suspected to have been used as car bombs. The men were pictured shirtless in handcuffs, a detail suggesting officers may also have suspected suicide vests. Counter… pic.twitter.com/1mehwNsx6w — British Intel (@TheBritishIntel) September 27, 2026

UPDATE: 5 men have now been arrested on suspicion of a car bomb plot against RAF Fairford, found with 3 vans suspected to have been used as car bombs. The men were pictured shirtless in handcuffs, a detail suggesting officers may also have suspected suicide vests. Counter… pic.twitter.com/1mehwNsx6w — British Intel (@TheBritishIntel) September 27, 2026



Uitgelichte afbeelding: By Steve Lynes from Sandshurst, United Kingdom – EGVA – Boeing B-52H Stratofortress – United States Air Force – 60-0024, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89230158