20 jaar aan feiten en fabels over Jakobskruiskruid gebundeld

In 2006 begon paardenliefhebber Esther Hegt met de website jakobskruiskruid.com. Zij verwonderde zich over de felheid waarmee over Jakobskruiskruid gesproken werd en begon zich te verdiepen in de plant. Was het echt zo erg? Was de plant inderdaad zo giftig en vielen er daadwerkelijk zoveel doden onder paarden, koeien en ander vee? Wetenschappelijk onderzoek verhelderde een hoop. Ja, de plant is giftig en nee, er vallen weinig doden. Daarnaast bleek dat Jakobskruiskruid een uitstekende graadmeter is van de gezondheid van de bodem en dat deze kennis goed te benutten is bij het beheer van bermen en graslanden. Esther las alles wat er te lezen is over Jakobskruiskruid en verwerkte de verzamelde informatie in blogs op haar website. Ze werkte samen met nationale en internationale onderzoekers en ondervroeg politici en belangengroepen over hun visie en achterliggende data. Haar doel: feiten en fabels in kaart brengen en meer nuance brengen in de maatschappelijke discussie.

Download gratis het open source rapport: 20 jaar Jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris P.Gaertn.).

– Lees verder hier

– Uitgelichte afbeelding: Door Rasbak – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7300798